Jakość powietrza w Mapach Google. W Polsce działa, ale...

Nowa funkcja pozwoli Ci sprawdzić, czy warto wyjść na zewnątrz.

Jakość powietrza w Mapach Google

Świetna funkcja, ale z ograniczeniami

Mapy Google to naprawdę użyteczna aplikacja. Dzięki niej sprawdzisz, co takiego znajduje się w Twojej okolicy i na całym świecie, łatwo dotrzesz do celu, przekonasz się o natężeniu ruchu na trasie, znajdziesz trasy rowerowe i nie tylko. Przydatnych funkcji w niej nie brakuje. Niemniej, Google nieustannie stara się ich listę poszerzać. Teraz Mapy otrzymały kolejną.Od dzisiaj w Mapach Google sprawdzisz także, jaka jest jakość powietrza w danej lokalizacji. Ta nowość została zapowiedziana przez giganta z Mountain View ponad rok temu, ale w końcu się jej doczekaliśmy.Do nowej funkcji dostęp można uzyskać z poziomu warstw. Tam znajdziesz bowiem nową warstwę, o nazwie Jakość powietrza. W tej chwili jest ona widoczna wyłącznie w aplikacji mobilnej na urządzeniach z Androidem i iOS. Nie wiadomo, czy Google planuje wprowadzić ją również na desktopach.Jeżeli włączysz w Mapach warstwę Jakość powietrza, w niektórych miejscach na mapie dostrzeżesz kolorowe kropki. Ciemnozielona barwa kropek informuje o dobrej jakości powietrza, jasnozielona i żółta o średniej jakości powietrza, pomarańczowa o złej, czerwona o bardzo złej, a ciemnoczerwona o krytycznej.Dotknięcie jednej z kropek na mapie skutkuje wyświetleniem na ekranie specjalnego panelu. Ten informuje, skąd pochodzą dane o jakości powietrza w danej lokalizacji i jakie zagrożenia może stwarzać oddychanie powietrzem o konkretnej jakości, a także przedstawia indeks jakości powietrza i nie tylko.