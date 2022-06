Microsoft będzie wymagał dysków SSD w komputerach z Windows

To kiedyś musiało nastąpić.

Koniec z dyskami talerzowymi w nowych komputerach

Rynek dysków twardych zareaguje na zmiany. Nie wiadomo jak

Raport przygotowany przez Tom's Hardware rzuca światło na plany firmy Microsoft, związane z wywieraniem nacisków na producentach komputerów, celem zmuszenia ich do zapewnienia lepszej jakości produktów. Jak się okazuje, wszystkie laptopy oraz desktopy sprzedawane z systemem Windows na pokładzie będą musiały być wyposażane w szybkie dyski SSD. Rewolucja nastąpi prawdopodobnie już w 2023 roku, choć uprzednio miała nastąpić już w tym roku.Analityk Trendfocus John Chen twierdzi, że Microsoft początkowo próbował wymóc opisywane zmiany już w 2022 roku, ale opór ze strony producentów sprawił, że "zostaną one odsunięte w czasie co najmniej do przyszłego roku". Microsoft i producenci komputerów PC wciąż negocjują harmonogram tranzycji i ewentualne wyjątki od wymagań, ale sprawa jest już przesądzona.Zmuszenie producentów OEM do stosowania dysków SSD zamiast dysków twardych w roli dysków systemowych ma sens z punktu widzenia wydajności. Nośniki SSD są o wiele szybsze niż dyski twarde. Zapewniają znacznie lepsze odczucia z korzystania z komputera. System uruchamia się szybciej, szybciej wczytują się też gry i programy. Czy to rewolucja? Nie, bowiem tak naprawdę... niewiele się zmieni.Zdecydowana większość nowych komputerów, od tanich laptopów, przez komputery stacjonarne do gier, po ultrabooki premium, jest wyposażona w dyski SSD, na których instalowany jest system operacyjny. Dzieje się tak od lat. Jasne, niektóre nośniki są lepsze od innych - pamięci eMMC stoją najniżej w hierarchii, plasując się za klasycznymi dyskami SSD SATA, które mocno ustępują tym w technologii M.2 PCIe NVMe. Obecnie wyłącznie najtańsze komputery wykorzystują talerzowe dyski twarde.Poproszeni o komentarz przedstawiciele firm Microsoft, Lenovo, HP i Acer odmówili komentarza w sprawie. Przedstawiciel Dell zwrócił uwagę na fakt, iż zdecydowana większość sprzedawanych przez tego producenta pecetów korzysta wyłącznie z dysków SSD. Jednocześnie nie potwierdził, ani nie zaprzeczył rzekomym wymogom giganta z Redmond.Nie określono tego, jakie środki, jeśli jakiekolwiek, podejmie Microsoft wobec producentów OEM, którzy nie spełnią wymagań. Być może niektóre komputery będą po prostu sprzedawane bez systemu operacyjnego? Użytkownik może przecież kupić i zainstalować OS we własnym zakresie. Jedno jest pewne: rynek dysków twardych zareaguje w jakiś sposób. Trendfocus podaje, że przejście będzie miało konsekwencje dla popytu na dyski twarde w przyszłym roku. Spadek popytu może oznaczać niższe ceny lub... wręcz przeciwnie, jeśli koszty produkcji wzrosną.Tak czy inaczej, dyski mechaniczne w zastosowaniach konsumenckich to przeżytek. Najwyższy czas się z tym pogodzić.Źródło: Tom's Hardware