TikTok zadba o samopoczucie użytkowników. Ogłoszono nowe funkcje

Platforma wzbogaci się o przydatne narzędzia.

TikTok z nowymi funkcjami typu "well-being"

Źródło: TikTok

Pozytywne relacje z urządzeniami cyfrowymi i aplikacjami to nie tylko mierzenie czasu spędzanego na ekranie, ale także poczucie kontroli nad tym, jak korzystamy z technologii i upewnienie się, że czas spędzony w sieci pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Dlatego właśnie podejmujemy dziś szereg działań, które mają pomóc naszej społeczności w utrzymaniu dobrego samopoczucia podczas tworzenia i odkrywania na TikTok.

TikTok już niedługo wzbogaci się o kilka nowości, których głównym celem będzie poprawa samopoczucia i zdrowia psychicznego użytkowników – głównie tych nieletnich. Mowa tu przede wszystkim o opcji kontrolowania czasu spędzanego w aplikacji podczas jednego posiedzenia. Poza tym ujrzymy odświeżoną sekcję statystyk. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Od pewnego czasu mamy do czynienia z dosyć regularniejszym wprowadzaniem funkcji typu „well-being” do platform społecznościowych. Prym wiodą tu Instagram oraz TikTok , gdzie praktycznie każdego miesiąca dowiadujemy się o nowościach pokroju ulepszonej kontroli bezpieczeństwa . Właściciele tych usług po prostu zaczynają zdawać sobie sprawę, że są na celowniku i muszą zacząć działać.TikTok już od dłuższego czasu posiada narzędzie pozwalające na określenie ilości czasu, który chcemy spędzić każdego dnia na przeglądaniu filmików. Pozwala to w ograniczonym stopniu ograniczyć nadmierne korzystanie z usługi. Teraz deweloperzy zamierzają pójść o krok dalej i dać użytkownikom. Ma to ułatwić organizowanie regularnych przerw jeśli chodzi o korzystanie z ekranu.O zalecanym wyłączeniu aplikacji przypomną stosowne monity – wszystkie elementy będzie można rzecz jasna dowolnie ustawiać i personalizować wedle własnych potrzeb. Drugą nowością jest nowy. Dostarczy on użytkownikom szczegółowych danych na temat spędzanego czasu na platformie.Mowa tu o liczbie godzin poświęconych na oglądanie materiałów, liczbie otwarć aplikacji czy podziału na korzystanie z niej w ciągu dnia i nocy. Co ciekawe – będzie można ustawić, by co tydzień wyświetlało się powiadomienie zachęcające do przeglądnięcia tegoż pulpitu nawigacyjnego. Poza tym wspomniano o publikacji nowego przewodnika o nazwie „Jak mogę zastanowić się nad swoim cyfrowym samopoczuciem?” – można je odnaleźć w Centrum Bezpieczeństwa.Niedługo też zaimplementowany zostaniedotyczących cyfrowego dobrego samopoczucia dla młodszych użytkowników. Jeśli ktoś w wieku od 13 do 17 lat będzie korzystał z aplikacji przez ponad 100 minut w ciągu jednego dnia, to TikTok przypomni mu o istnieniu funkcjonalności ograniczającej czas korzystania z ekranu.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Wszystkie powyżej opisane nowości pojawią się na platformie w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TikTok