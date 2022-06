WhatsApp ułatwi życie użytkownikom. Nadchodzi przydatna zmiana

Dotyczy ona aktualizacji statusów.

WhatsApp zyska wkrótce przydatną funkcjonalność

WhatsApp już niedługo wzbogaci się o opcję wyświetlania aktualizacji statusu bezpośrednio na liście dostępnych czatów. Dzięki temu użytkownicy otrzymają znacznie łatwiejszy dostęp do zmian wprowadzanych przez konkretne osoby, co docelowo ma zwiększyć ich zaangażowanie na platformie. Nowość dostrzeżono na razie w wersji beta komunikatora.Ostatnimi czasy mamy do czynienia z podejmowaniem wzmożonych wysiłków, by uczynić z WhatsAppa znacznie lepsze narzędzie do komunikacji. Niedawno informowaliśmy Was o implementacji dwóch istotnych funkcjonalności – opcji edycji wiadomości oraz opcji odzyskania usuniętych treści . Wszystko wskazuje na to, że wkrótce aplikacja zyska kolejne usprawnienie, które może przypaść do gustu wielu użytkownikom.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o nowej funkcji ujrzanej w wersji beta komunikatora. Okazuje się, iż programiści testują wyświetlanie informacji o dodaniu aktualizacji statusu przez konkretnego użytkownika bezpośrednio na liście dostępnych czatów. Działa to na podobnej zasadzie co Stories na platformie Instagram.Jak możecie zobaczyć na powyższym zrzucie ekranu,, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie stosownej aktualizacji statusu. Do tej pory sekcja ta była nieco ukryta i po prostu trzeba było wiedzieć, gdzie szukać. Teraz się to zmieni i aplikacja sama będzie niejako zachęcać, by zajrzeć na profil znajomych.Co jednak najciekawsze – wielce prawdopodobne, iż. Ma ona być domyślnie włączona tak, by zachęcać konsumentów do korzystania z aktualizacji statusu i regularnie przeglądać zmiany wprowadzane u znajomych. Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z naprawdę przydatną funkcjonalnością.Na razie jednak nie wiadomo wiele o tym, kiedy nowość miałaby zostać wprowadzona u wszystkich użytkowników. Obecnie znajduje się ona w wersji beta aplikacji WhatsApp zarówno na Androidzie, jak i iOS. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i regularnie sprawdzać dostępność opisanej wyżej aktualizacji.