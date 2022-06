Zainstaluj Windows 11 22H2 już teraz. Zobacz, jak to zrobić

Warto.

Pierwsza duża aktualizacja w tym roku, Windows 11 22H2 , ma zostać powszechnie udostępniona w sierpniu. Znana także jako Sun Valley 2 wprowadzi garść wyczekiwanych zmian do systemu, cieszącego się coraz większym zainteresowaniem . Jeżeli nie możecie się jej doczekać i już teraz chcecie z niej korzystać, macie taką możliwość. Wystarczy dosłownie kilka minut "roboty".Najnowsza aktualizacjatrafiła do kręgu Release Preview (wersji zapoznawczej) w ramach programu Windows Insider . Oznacza to dokładnie tyle, że każdy z testerów może ją pobrać i wypróbować już dziś. Windows 11 22H2 to cała masa pożądanych usprawnień, w tym funkcja "przeciągnij i upuść" przywrócona do paska zadań, foldery w Menu Start oraz nowe gesty systemowe. Zapisanie się do programu Windows Insider jest szalenie proste. Dlaczego by tego nie zrobić?

Nowości w Windows 11 Build 22621

Live Captions w Windows 11. | Źródło: MicrosoftNajpierw musisz zapisać się do programu testów Windows Insider. Zrobisz to tutaj . Gdy już to uczynisz:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Windows Update, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania ostatecznej wersji Windows 11 wybierz kanał dla wersji zapoznawczej.Zrestartuj komputer.Po restarcie wróć do Windows Update na swoim komputerze. Teraz pozostaje Ci zainstalować proponowaną aktualizację z Windows 11 Build 22621. Takie to proste!Ulepszony Menedżer Zadań w Windows 11. | Źródło: MicrosoftWindows 11 22H2 to mnóstwo mniejszych i większych nowinek. Jest nią chociażby funkcja tapet Spotlight, znanych do tej pory z ekranu blokady. Nowością są Live Captions, czyli tworzone w czasie rzeczywistym i automatycznie napisy do filmów i nagrań audio. Zmiany nie ominęły Menadżera Zadań, który otrzymał tryb ciemny i nowy pasek komend. Ulepszone zostały także Snap Layouts oraz funkcja Focus z nowym trybem poprawiającym skupienie i pomagającym sprawnie wyciszyć powiadomienia.Naprawdę warto przetestować Windows 11 Build 22621 już teraz. Jeżeli Ci się nie spodoba, zawsze możesz odinstalować aktualizację i wypisać się z aktywnego uczestnictwa w programie Windows Insider. Należy tylko odtworzyć wykonane wcześniej w obrębie systemu kroki i wybrać odpowiednią opcję.Źródło: Microsoft