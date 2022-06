Instagram bez wrażliwych treści? Pozwolą na to nowe funkcje

Zadebiutowała aktualizacja systemu kontroli.

Zaktualizowana kontrola wrażliwych treści niedługo na Instagramie

Źródło: Instagram

Instagram ogłosił właśnie nowe funkcje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników korzystających z platformy. Teraz będą oni mogli aktywować kontrolę wrażliwych treści we wszystkich sekcjach aplikacji. Wprowadzono również poprawki do algorytmu analizującego zgodność postów z wytycznymi dotyczącymi rekomendacji. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Niemalże rok temu doczekaliśmy się debiutu systemu kontroli wrażliwych treści na Instagramie . Jej celem jest podarowanie internautom możliwości personalizacji tego, co widzą podczas przeglądania postów widocznych w sekcji Eksploruj. Opcja ta stanowi jeden z kilku kroków podjętych przez firmę Meta w celu ochrony nieletnich osób. Jak się okazuje – już niedługo mechanizm zostanie znacznie usprawniony.Na oficjalnym blogu platformy pojawił się wpis informujący o aktualizacji wspomnianego systemu kontroli wrażliwych treści. Zadebiutuje ona u wszystkich użytkowników w przeciągu kilku najbliższych tygodni i główną zmianą będzie. Do tej pory istniała możliwość ograniczenia ilości potencjalnie szkodliwej zawartości wyłącznie w jednym miejscu. Teraz – oprócz karty Eksploruj – mechanizm obejmie także stronę wyszukiwania, Reels, sekcję z hasztagami, publiczne konta oraz rekomendacje pojawiające się na głównej tablicy.Poza tym wytyczne dotyczące wyświetlanych rekomendacji będą od teraz egzekwowane w kilku innych miejscach platformy. Warto przy okazji zaznaczyć, że– mogą swobodnie przełączać się pomiędzy kilkoma poziomami, z których każdy różni się ilością wyświetlanej zawartości o potencjalnie szkodliwym charakterze.Jak informują przedstawiciele Instagrama:Wszystko wydaje się więc dosyć jasne. Niedługo na platformie pojawić ma się jeszcze więcej opcji i narzędzi mających na celu ochronę najmłodszych użytkowników – szczegóły na ten moment nie zostały jednak jeszcze podane. Przypominamy również, iż opisane wyżej zmiany wejdą w życie dopiero za kilka tygodni. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Instagram