WWDC - iOS 16 zaprezentowany. Które smartfony go dostaną?

Porządane nowości.

Apple na WWDC 2022 pokazało mnóstwo nowych produktów. Oprócz nowej generacji czipów Apple Silicon M2 światło dzienne ujrzały również wyposażone w nie laptopy MacBook Air oraz MacBook Pro 13 . To nie wszystko. Firma z Cupertino zaprezentowała światu także długo wyczekiwany system iOS 16. Prasa i fani nie mają złudzeń w ocenie nowej aktualizacji: Apple uczyniło iOS bliższym Androidowi niż kiedykolwiek wcześniej. I dobrze.Największe zmiany nastąpiły w zakresie personalizacji. Powiedzmy sobie otwarcie: iOS do tej pory oferował w tej kwestii raczej niewiele w porównaniu do Androida. Apple nareszcie dało możliwość dopasowania czcionek i zegarów na ekranie blokady, pozwalając przy tym stosować w tym miejscu widżety, a nawet zmieniać kolory i nakładać filtry na tapetach.

Pay Later, czyli nie dla Polaka to

iOS 16 - które smartfony Apple dostaną?

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8

Plus iPhone SE (2. gen lub nowszy)

Źródło: AppleSzczególną uwagę zwracają zwłaszcza widżety o nazwie Live Activities. Mają one za zadanie wyświetlać na żywo informacje z danej apki na ekranie blokady. Dla użytkowników Androida standard, ale dla korzystających z iOS fajne novum.Kolejną innowacją są zmiany w zakresie wiadomości w apce iMessage. Od teraz można nie tylko edytować wysłaną wiadomość, ale też cofnąć wysłanie komunikatu. Jeżeli użytkujecie iOS, zapewne Wam tego brakowało. PS dacie wiarę, że nowością jest oznaczenie wątku jako nieprzeczytany? Tak, dopiero w iOS 16. W iMessage zagości też SharePlay. To opcja pozwalająca wspólnie oglądać filmy i seriale w aplikacji Apple TV.Źródło: AppleW końcu przeprojektowano system powiadomień. Za sprawą inteligentnego grupowania ma panować w nich porządek zamiast dotychczasowego bałaganu. Celem poprawy skupienia użytkownik może czasowo deaktywować wszystkie powiadomienia.Ciekawą, choć niedostępną w Polsce nowością wprowadzaną wraz z iOS 16 jest funkcja Pay Later. Dzięki niej można dokonać zakupu w App Store i odroczyć go z płatnością na cztery raty bez żadnego oprocentowania. Miło. Czy Pay Later pojawi się w Polsce? Nie wiem, ale się domyślam.Zgodnie z tradycją najnowsza wersja iOS pojawi się nawet na naprawdę leciwych już smartfonach. Lista smartfonów z iOS 16 jest niezwykle długa i znalazły się na niej:Źródło: Apple