Microsoft Store z ważnymi nowościami. Użytkownicy odczują zmianę

Przeglądając strony internetowe, można natknąć się na nową aplikację. Jeśli jest ona dostępna w sklepie Microsoft Store, wyświetlimy wyskakujące okienko, które pomoże ją zainstalować. To doświadczenie obsługuje teraz bezpłatne aplikacje dla systemu Android (w zależności od kompatybilności urządzenia i klasyfikacji wiekowej).

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft rozpoczął szeroko zakrojone testy kilku zmian w obrębie sklepu Microsoft Store dla systemu Windows 11. Już niedługo ulepszony zostanie chociaż proces aktualizowania aplikacji, a sama usługa zacznie działać szybciej i stanie się bardziej responsywna. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?Ostatnimi czasy mamy do czynienia z istnym zalewem informacji na temat Windows 11. Wiele z nich dotyczy nadchodzącej aktualizacji oznaczonej numerem 22H2 , która planowo pojawi się już w październiku. Sporo uwagi poświęciliśmy niedawno także licznym kompilacjom wprowadzającym interesujące nowości – zarówno do samego oprogramowania, jak i aplikacji przez nie obsługiwanych.Kilka dni temu Microsoft poinformował o szczegółach buildu 25131, który trafił do kanału deweloperskiego dla osób będących członkami programu Insider. Oprócz poprawek błędów oraz kilku zmian w obrębie Eksploratora Plików, wprowadza on nieco odświeżoną usługę Microsoft Store. Już wkrótce użytkownicy z niej korzystający odczują ogromną różnicę.Mowa tu przede wszystkim o. Na chwilę obecną program nie robi sobie nic z tego, że mamy uruchomiony jakiś program i zamyka go podczas instalowania patcha. Może do prowadzić do licznych niedogodności i np. utraty postępu w pracy, czego zapewne większość osób chciałaby uniknąć. Testowana jest jednak zmiana polegająca na pomijanie aktualizacji dla aplikacji, które są otwarte. To super!Poza tym. Nawigacja pomiędzy poszczególnymi sekcjami sklepu będzie przebiegać znacznie sprawniej, co ma zachęcić konsumentów do przeglądania oferty dostępnych gier i aplikacji. Poza tym doczekamy się też natywnego wsparcia dla Arm64, co zwiększy komfort korzystania z programu na urządzeniach pokroju Surface Pro X.To jednak nie wszystko! Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Możemy liczyć również na lepszy i. Łatwiejsze stanie się także „przywracanie” aplikacji na nowym urządzeniu, co przyspieszy proces konfiguracji. Okej, ale kiedy zadebiutują te wszystkie wyżej opisane nowości? Na razie może korzystać z nich nieliczna grupa konsumentów – w publicznym wydaniu pojawi się jednak dopiero za kilka miesięcy. Dokładny termin premiery nie został jeszcze podany. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Microsoft