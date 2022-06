Wyciekła nowa funkcja Windows 11 23H2. Jest jak Android!

Cała masa użytkowników systemu Windows krytykuje Microsoft za to, jakie zmiany wprowadza w najnowszym Windowsie 11. Podczas gdy konsumenci oczekują usprawnień na poziomie funkcjonalnym oraz ulepszeń kluczowych funkcji, gigant z Redmond robi sporo szumu wkoło drobiazgów, takich jak choćby



Cała masa użytkowników systemu Windows krytykuje Microsoft za to, jakie zmiany wprowadza w najnowszym Windowsie 11. Podczas gdy konsumenci oczekują usprawnień na poziomie funkcjonalnym oraz ulepszeń kluczowych funkcji, gigant z Redmond robi sporo szumu wkoło drobiazgów, takich jak choćby naklejki na Pulpit . Miło mi poinformować, że najnowszy wyciek dotyczący aktualizacji 23H2 dla Windows 11 zdradza, że foldery z plikami zyskają nową właściwość. Zaczną przypominać te z... Androida.Microsoft udostępni pierwszą w tym roku dużą aktualizację funkcji Windows 11 jesienią. Windows 11 22H2 zadebiutuje prawdopodobnie w październiku, ale już teraz trwają prace nad przyszłoroczną poprawką, która przyniesie jeszcze większą liczbę nowości. Te pojawiają się cyklicznie w ramach kompilacji udostępnianych uczestnikom programu Windows Insider . Najnowszy przeciek nie pochodzi jednak stamtąd, a z online'owego wydarzenia zorganizowanego przez Microsoft.Jedną z nowości w łatce 23H2 mają być "foldery aplikacji na Pulpicie". Microsoft potwierdził, że pracuje nad przeniesieniem folderów do menu Start, ale nowy wyciek sugeruje, że foldery z aplikacjami zagoszczą również w tym miejscu interfejsu. Stanie się tak najpewniej w kolejnych miesiącach w kanale deweloperskim Windows Insider. Zwróćcie uwagę na folder Social Media z apkami Facebook, Twitter, Instagram i Reddit.

Źródło: windows latest



Microsoft przypadkiem ujawnił novum w trakcie jednego z wydarzeń organizowanych dla pracowników firmy. Oczywiście istnieje szansa, że jest to wyłącznie testowany wewnętrznie koncept. Dlaczego jednak Windows 11 nie miałby otrzymać folderów na aplikacje rodem z Androida, skoro w OS-ie tym da się już uruchamiać tego rodzaju apki? Foldery byłyby genialnym sposobem na ich uporządkowanie.



Schludnie zorganizowana zawartość Pulpitu mocno ułatwia odnajdowanie skrótów do programów i ważnych plików, co poprawia produktywność. Jednocześnie foldery aplikacji na komputery mogą sprawić, że pulpit systemowy będzie przyjemniejszy dla oka i nie będzie zabałaganiony dzięki umieszczaniu nań wielu skrótów do aplikacji. Każdy z nas zna chyba kogoś, komu "skończyło się" miejsce na pulpicie...



Źródło: windows latest





Polubicie ją.