Klawiatura Gboard z nowością, która uprzyjemni komunikację

Powinna przypaść do gustu użytkowników.

Gboard zyskał przydatną funkcję

Źródło: Google

Obraz jest wart tysiąca słów - ale Gboard może teraz zamienić Twoje słowa w obrazy. Wcześniej dostępne w telefonach Pixel, niestandardowe naklejki tekstowe będą wkrótce dostępne dla wszystkich użytkowników Gboard Android piszących w języku angielskim, umożliwiając wpisanie tego, co chcesz powiedzieć, wybranie wzoru i podzielenie się wiadomością z najbliższymi.

Google zdecydowało się na implementację przydatnej aktualizacji do mobilnej klawiatury Gboard. Od teraz spora część konsumentów Androida może stosować niestandardowe naklejki tekstowe. Do tej pory opcja ta była zarezerwowana dla posiadaczy smartfonów marki Pixel, teraz jej zasięg został znacznie rozszerzony. Na jakiej zasadzie ona działa?Ostatnimi czasy mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem licznych aplikacji pod kątem komunikacji. Prym wiedzie tu firma Meta, która niedawno wprowadziła szereg nowości do Messengera czy WhatsAppa . Nadmienić warto też Google – niedługo doczekamy się m.in. integracji usług Meet i Duo. Jak się okazuje, to nie koniec świetnych wiadomości dla osób korzystających z ekosystemu tego koncernu.Nadstawić uszu muszą przede wszystkim użytkownicy mobilnej klawiatury Gboard . Wersja programu na urządzenia z systemem Android wzbogaciła się właśnie o możliwość stosowania niestandardowych naklejek tekstowych. Funkcja ta pozwala napoprzez wpisanie własnego tekstu i wybranie gotowego wzoru. Warto jednak nadmienić, że na ten moment nie są wspierane polskie znaki – nie wiadomo czy w najbliższym czasie doczekamy się zmiany w tej kwestii.Oczywiście niektórzy mogą się oburzyć i stwierdzić, że „ta funkcja była już dostępna”. To prawda, ale wyłącznie na kilku modelach urządzeń marki Pixel. Nie wszyscy mogli więc z niej skorzystać i zapewne mało kto o tym rozwiązaniu słyszał. Dlatego tak ważne jest poinformowanie resztę konsumentów o wdrożeniu wyżej opisanej nowości.Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu To jednak jeszcze nie wszystko, co przygotowało Google. Od teraz konsumenci Gboard mogą tworzyć. Są one inspirowane wakacjami oraz Miesiącem Dumy. Poza tym ucieszą się także osoby korzystające z aplikacji Sound Amplifier i Lookout. Usługi wzbogaciły się o liczne funkcje dostępności pokroju możliwości wysłuchania opisu obrazu z poziomu wielu programów. Ulepszono też redukcję szumów tła i ogólną jakość dźwięku.Zapowiedziano również opcję realizacji Punktów Google Play podczas zakupów za gry lub aplikacje. Dzięki temu wymiana tych punktów będzie znacznie łatwiejsza – do tej pory trzeba było je zamieniać na kupon, a dopiero potem pojawiała się opcja jego wykorzystania. Użytkownicy zaoszczędzą więc czas.Większość z powyżej opisanych funkcjonalności powinna być już dostępna. Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to musicie uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Google