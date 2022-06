Instagram Reels wciąż chce walczyć z TikTokiem. Nowe funkcje to udowadniają

Czy plan firmy Meta się powiedzie?

Instagram Reels z licznymi nowościami

Instagram ogłosił właśnie szereg zmian i nowości, które właśnie trafiły do formatu Reels. Mowa tu między innymi o rozszerzonej bibliotece dostępnych efektów dźwiękowych, opcji importu własnego pliku audio, interaktywnych naklejkach czy wydłużeniu limitu czasu trwania nagrywanych filmików. Na co dokładnie muszą przygotować się twórcy i ich odbiorcy?Nie da się ukryć, że krótkie materiały wideo wciąż są niezwykle popularne. W największym stopniu przyczynia się do tego TikTok, czyli obecnie najpopularniejsza platforma społecznościowa dostępna na rynku. Swoich sił z formatem pionowych klipów próbują także inne usługi – między innymi YouTube oraz Instagram. Raczej nikt nie łudzi się, że Shorts czy Reels odniosą spektakularny sukces – nieustannie są jednak podejmowane próby uczynienia konkurencji bardziej atrakcyjną.Twórcy publikujący materiały na Reels mogą od dziś korzystać z szeregu nowych usprawnień, które docelowo mają pomóc w „jeszcze lepszym i skuteczniejszym wyrażaniem siebie”. Mowa dokładnie o pięciu funkcjonalnościach. Na pierwszy ogień idą kolejnew postaci klaksonów, bębnów itd. Tego typu dodatki mają uatrakcyjnić publikowane filmiki i wzbogacić je o – przykładowo – element humorystyczny.Poza tym Reels w końcu pozwolą na, co było niezwykle wyczekiwaną funkcją. Dźwięk musi jednak trwać co najmniej pięć sekund i co ciekawe – można nawet wyodrębnić materiał dźwiękowy z filmów znajdujących się w naszej galerii. Dzięki temu twórcy mają teraz jeszcze szersze pole do popisu i mogą przestać ograniczać się do bazy dostępnych plików audio. Oczywiście nie zabraknie opcji wykorzystywania dźwięków innych użytkowników.Jeśli korzystacie z Instagram Stories, to zapewne kojarzycie. Jak się okazuje – teraz zawędrowały one także do formatu Reels. Twórcy mogą teraz tworzyć quizy, ankiety oraz udostępniać suwak emoji. Pozwoli to na zwiększenie interaktywności materiałów i zaangażowania odbiorców. Deweloperzy twierdzą, że wkrótce pojawi się jeszcze więcej tego typu dodatków.Instagram idzie jeszcze bardziej w kierunku TikToka poprzez wydłużenie maksymalnego czasu trwania publikowanych filmików. Do tej pory mogły one trwać nie więcej niż 60 sekund – teraz się to zmieniło i. Zapewne w przyszłości ten czas zostanie jeszcze bardziej wydłużony. Zapewne wiele osób ucieszy się z tego rozwiązania.Ostatnią nowością są, które umożliwiają wykorzystanie określonego filmu i dźwięku, a następnie dostosowanie go do własnych potrzeb. Funkcja ta z pewnością posłuży do stworzenia kreatywnych materiałów, lecz zapewne nie będzie brakować licznych powtórek i bezczelnych kopii innych klipów. Zobaczymy.Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z naprawdę interesującymi rozwiązaniami, które docelowo mają zachęcić większe grono twórców do tworzenia treści za pośrednictwem Reels. Jak widać – Instagram nie planuje rezygnować z rozwijania tego formatu.Źródło: Instagram