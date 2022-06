WhatsApp otrzyma wyczekiwaną funkcję. Oszczędzi użytkownikom stresu

Meta nie zwalnia z rozwojem „zielonego” komunikatora.

WhatsApp pozwoli przywrócić usuniętą wiadomość

Źródło: WABetaInfo

Po usunięciu wiadomości przez stuknięcie "usuń dla mnie", WhatsApp wyświetla pasek u dołu ekranu, aby poinformować, że można cofnąć usunięcie, jeśli był to błąd: gdy funkcja zostanie udostępniona publicznie, masz kilka sekund na cofnięcie procesu, więc możesz natychmiast odzyskać wiadomość i usunąć ją dla wszystkich, jeśli chcesz. Funkcja ta jest w trakcie opracowywania i, podobnie jak w przypadku innych funkcji wymienionych na tej stronie, nie wiemy, kiedy zostanie udostępniona.

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce WhatsApp wzbogaci się o funkcję umożliwiającą odzyskanie usuniętej wiadomości. Tego typu usprawnienie może być zbawienne w momencie przypadkowego skasowania wiadomości „u siebie” zamiast „u wszystkich”. Na razie trwają testy tego rozwiązania i nie wiadomo, kiedy będzie dostępne publicznie.Ostatnio mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem WhatsAppa. Zespół odpowiedzialny za komunikator skupia się ostatnio na wprowadzaniu funkcjonalności powiązanych z sekcją wiadomości, co bez wątpienia jest dobrą wiadomością. Zaledwie kilka dni temu doczekaliśmy się informacji o planowanym wdrożeniu możliwości… edytowania wysłanych wiadomości . Już niedługo doczekamy się kolejnej nowości. Na co dokładnie muszą być przygotowani użytkownicy?Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o odnalezieniu interesującej funkcji w wersji beta programu na urządzenia z systemem Android. Wyobraźcie sobie sytuację, w której napisaliście coś wstydliwego (albo po prostu przez pomyłkę) i zamiast usunąć to u wszystkich członków konwersacji, to macie takiego pecha, że wybraliście opcję „u siebie”. Do tej pory z takiego zamieszania nie było wyjścia.Nadchodzi jednak opcja odzyskiwania ostatnio usuniętej wiadomości, która w powyższej sytuacji może okazać się naprawdę zbawienna. Jak możecie zobaczyć na zamieszczonym zrzucie ekranu – WhatsApp zacznie oferować konsumentom możliwość cofnięcia procesu usuwania wiadomości. Dzięki temu będzie można jeszcze raz zdecydować się na to, co zrobić z jej treścią. Tego typu nowość przyda się też w momencie usunięcia innej wiadomości niż chcieliśmy.Jak możemy wyczytać z WABetaInfo:Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że funkcja trafi do wszystkich użytkowników dosyć szybko. Niestety aplikacja nie otrzymuje tego typu aktualizacji zbyt pospiesznie – dopiero niedawno doczekaliśmy się debiutu reakcji na wiadomości i zniesienia limitu rozmiaru wysyłanych plików. Rozwiązania te były zapowiadane długie miesiące przed ich publicznym debiutem.Źródło: WABetaInfo