Tłumacz tekstu offline. Darmowa wtyczka dla przeglądarki Firefox

Wynik współpracy z naukowcami

Mozilla stworzyła z myślą o swojej internetowej przeglądarce dedykowane rozszerzenie, dzięki któremu wybrane teksty przetłumaczysz nawet bez dostępu do Internetu. Firefox Translations, bo tak brzmi jego nazwa, nie korzysta bowiem z chmury, a używa modeli tłumaczenia offline, które wymagają pobrania tylko przy pierwszej próbie tłumaczenia w danym języku.Omawiane rozszerzenie jest rezultatem pracy Mozilli nad finansowanym przez Unię Europejską projektem Bergamot . W projekcie tym udział biorą również Uniwersytet Edynburski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Sheffield oraz Uniwersytet w Tartu. Jego celem było opracowanie narzędzi neuronowego tłumaczenia maszynowego (NMT), które pozwoliłyby Mozilli oddanie w ręce użytkowników tłumacza offline.Algorytmy rozszerzenia Firefox Translations pozwalają mu dokonywać tłumaczenia w całości na komputerze użytkownika. Żadne dane nie są za jego pośrednictwem wysyłane na jakiekolwiek serwery, co zwiększa prywatność i bezpieczeństwo użytkownika. Co więcej, polega on przede wszystkim na mocy obliczeniowej procesora, a nie karty graficznej, a nie jak inne rozwiązania wykorzystujące technologie nauczania maszynowego.