Osiem milionów Polaków korzysta z tej aplikacji. Pobierz jej najnowszą wersję

W ostatnich tygodniach wiele dobrego dzieje się z lubianą aplikacją mObywatel, z której korzysta już ok. 8 milionów Polaków. Cyfrowy portfel na dokumenty wkrótce ma zastąpić ich klasyczne, fizyczne odpowiedniki , a jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, iż mObywatel 2.0 zaoferuje jeszcze więcej możliwości od dotychczasowego rozwiązania. W oczekiwaniu na te nowości miło nam poinformować, że do sklepów z aplikacjami Google Play i App Store trafiło najnowsze wydanie apki mObywatel z kilkoma znaczącymi zmianami.Wiem, że mnóstwo osób czeka na jakąś rewolucję w mObywatelu, ale wierzę w to, że wprowadzone właśnie nowości Wam się spodobają. Przede wszystkim, pojawiły się w niej Unijne Certyfikaty COVID dla dzieci. Będą prezentowane w apce każdego opiekuna, który ma przypisane dziecko do swojego ubezpieczenia na zdrowie. Ta funkcja z pewnością przyda się w trakcie wakacyjnych podróży.Kolejnym novum jest reorganizacja funkcji menu. Uproszczono nawigację, która stała się czytelniejsza za sprawą umieszczenia ustawień, regulaminów, historii i innych czynności w jednym miejscu. Zadebiutowała też skrzynka powiadomień, z poziomu której da się odczytać m.in. powiadomienia związane z ważnością cyfrowych dokumentów. To grunt pod skrzynkę odbiorczą w kształcie zapowiedzianym w mObywatelu 2.0.Niemałym ułatwieniem są nowe przyciski w ramach funkcji mPojazd, pozwalające jeszcze szybciej aktualizować dokumenty. Zreorganizowano przy okazji całą sekcję pomocy technicznej, czyniąc ją przyjaźniejszą w obsłudze.Aplikacja mObywatel jest dostępna do pobrania z Google Play w wersji 3.2.0 (18.129) za pośrednictwem bazy oprogramowania serwisu Instalki.pl w wydaniu na urządzenia z Androidem. Posiadacze smartfonów i tabletów z iOS powinni udać się bezpośrednio do AppStore, skąd pobiorą narzędzie mObywatel 2.5.0 (733). Stosowne odnośniki znajdziecie poniżej.Źródło: Gov.pl