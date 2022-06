Oglądasz YouTube na TV? Użyj telefonu do komentowania i innych funkcji

Jeszcze w kwietniu zapowiedziano opcję podwójnego ekranu z różnymi funkcjami, kiedy używamy na raz YouTube na smart TV (w telewizorze lub przystawce) i dodatkowo telefonu z systemem Android lub iOS. Główne wideo jest przedstawiane na dużym ekranie, a nasz mały trzymany w ręku sprzęt zapewnia dodatkowe informacje. Już od teraz Google powoli wprowadza ten element, który jest dostępny dla pewnej części użytkowników, ale jeszcze nie wszystkich.



Dodatkowe funkcje pod ręką na Androidzie i iOS, jeśli oglądasz YouTube na smart TV

Funkcja jest właśnie udostępniana coraz szerzej, a Google już teraz bada, jakie inne możliwości można dodać do trybu wspólnego działania telefonu z telewizorem przy YouTube. Jedną z testowanych opcji jest przeglądanie i kupowanie produktów przedstawionych w filmach. Ale przede wszystkim chodzi na razie o przeglądanie komentarzy (oraz własnoręczne komentowanie w tym tak zwanym superczatem) i innych informacji dotyczących filmu czy ocenianie i wspieranie. Do tej pory trzeba było zupełnie niezależnie włączyć to samo wideo na telefonie lub komputerze, jeżeli chcieliśmy wykonać jedną z opisywanych czynności.





W tak prosty sposób połączymy oglądanie treści na dwa ekrany, na telefonie pojawi się specjalny komunikat / Foto: Google via 9to5google



Jeśli załapaliście się do grona użytkowników, którym już została aktywowana omawiana funkcja, to wystarczy, że będziecie połączeni do tej samej sieci domowej co telewizor lub telewizyjna smart przystawka i zalogowani na to samo konto. Wtedy na głównym ekranie mobilnej aplikacji (Android i iOS) pojawi się niebieski przycisk z napisem "Połącz". W moim przypadku funkcja nie była jeszcze aktywna, więc w artykule posiłkuje się zrzutami ekranu w języku angielskim.





Wkrótce dostaniemy przydatny dual-screen.