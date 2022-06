Odd Bot Out - zagadki dla każdego (recenzja gry)

Przyjemna gra logiczna.

Odd Bot Out – abstrakcyjne łamigłówki

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 18,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Gry logiczne to niezwykle uniwersalny gatunek. Często opierają się na zagadkach przestrzennych, wykorzystują figury geometryczne czy podstawowe zasady mechaniki. Dzięki temu oferują satysfakcjonującą zabawę niezależnie od wieku i niwelują ewentualne różnice kulturowe czy językowe.Odd Bot Out to dobrze wykonany tytuł reprezentujący wspomniany gatunek. Mamy tu do czynienia z zabawną grą pełną zagadek logicznych. Tytuł oferuje dość niespiesznie rozrywkę w minimalistycznej oprawie graficznej. Sterujemy sympatycznym robotem, a naszym zadaniem jest ucieczka z fabryki.Na każdym poziomie czeka nas nieco inne wyzwanie - przesuwamy elementy otoczenia, uruchamiamy mechanizmy blokujące przejście itp. Do naszej dyspozycji oddano 100 poziomów.Gra ma dość intuicyjną obsługę, którą odkrywamy w trakcie zabawy (metodą prób i błędów). Zabawa jest darmowa. Reklamy nie są zbyt przytłaczające, ale za niecałe 19 zł możemy je wyłączyć i dodatkowo zapewnić sobie dostęp do wszystkich podpowiedzi. Trzeba przyznać, że to dość uczciwy układ.Minusy? Ruch kamery mógłby być nieco bardziej precyzyjny, ale to już mocne czepianie się. Martwi również nieco brak aktualizacji od roku.Odd Bot Out to naprawdę udany tytuł. Przyjemna gra logiczna dla każdego. Poziom trudności daje sporo zabawy i satysfakcji.