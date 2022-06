Statystyki instalacji iOS 15 to coś, o czym Android może tylko pomarzyć

Robią wrażenie.



Najnowsze dane dotyczące instalacji oprogramowania iOS 15 od Apple mogą robić wrażenie. W ostatnich latach amerykańska firma radzi sobie coraz lepiej z “przekonywaniem” użytkowników do zainstalowania najnowszego oprogramowania - nawet na starszych urządzeniach. Okazuje się, że iOS 15 działa na prawie 90 proc. kompatybilnych urządzeń.



To liczba, o której Android może tylko i wyłącznie pomarzyć.





To również bardzo solidny argument w rękach Apple, które w ostatnich latach zwiększyło wsparcie dla swoich smartfonów i tabletów.

Co ciekawe, z iOS 14, czyli poprzedniej wersji systemu korzysta już zaledwie 11,69 proc. wszystkich urządzeń z jabłkiem w logo. Pozostałe 2,79 proc. aktywnych sprzętów działa w oparciu o bliżej nieokreślone, starsze wersje iOS.Apple może więc mieć naprawdę kosmiczne powody do zadowolenia - firma nie udostępniła jednak swoich oficjalnych danych i raczej nie zdarza się jej tego robić.

Jak to wygląda w przypadku Androida?





Plotki, które pojawiają się co krok w sieci mówią o trybie Always on Display dla iPhone’ów oraz zupełnie nowych opcjach związanych z multitaskingiem w przypadku tabletów iPad.Przeglądając statystyki udostępnione przez StatCounter za maj 2022 roku widać jasno, że Android w ciągu ostatnich lat zaczął radzić sobie coraz lepiej, ale dalej nie może mówić o poziomie, który osiąga Apple.Android w wersji 11 działa na 33 proc. kompatybilnych urządzeń. Dalej już jest tylko gorzej. Wersja 10 obsługuje 22 proc. wszystkich smartfonów, 12 zaledwie 14 proc., a na rynku spotkamy dalej takie oprogramowanie, jak 8.1 Oreo czy chociażby 7.0 Nougat.Warto wspomnieć, iż Google testuje już Androida 13 w wersji beta, który jest obecnie testowany przez amerykańskiego producenta. Stabilna wersja tego systemu pojawi się zapewne na jesień tego roku i będzie ograniczona (jak zwykle) do kilku najpopularniejszych urządzeń mobilnych.Przez swoją konstrukcję oraz fragmentację i ilość urządzeń Android zapewne nigdy nie dorówna iOS pod względem statystyk instalacji.No chyba, że Google stworzy nowy, cudowny system dystrybucji. Temat rzeka.