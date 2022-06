mObywatel w końcu zastąpi klasyczne dokumenty. Zapowiedziano wyczekiwaną zmianę

mObywatel ma zostać zrównany prawnie z dokumentami fizycznymi

w jednym miejscu znajdziemy podstawę prawną dotyczą funkcjonowania aplikacji mObywatel,

zrównanie pod względem prawnym dokumentów tradycyjnych, z tymi cyfrowymi dostępnymi w aplikacji mObywatel, w tym dokumentu mObywatel z dowodem osobistym,

zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel,

uproszczenie i usprawnienie nawiązywania współpracy z usługodawcami, którzy chcieliby udostępniać swoje usługi w aplikacji mObywatel,

umożliwienie wykorzystania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelniania profilu zaufanego,

otrzymywanie powiadomień w ramach aplikacji mObywatel,

logowanie do publicznych usług i systemów,

upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji szkolnej i studenckiej odpowiednio przez uczniów i studentów.

mObywatel 2.0 już wkrótce

Na #IMPACT22 pokazujemy plany na nadchodzący rok. mObywatel2.0 to:

płatności

pełnomocnictwa

prawa jazdy



ale też nowa filozofia tworzenia e-usług



Zapraszam do obejrzenia i komentowania pierwszych makiethttps://t.co/UugWWteJ45 — Janusz Cieszyński (@jciesz) May 11, 2022

Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej

Krajowym Rejestrem Sądowym

Rejestrami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rejestrem Komorników i Notariuszy.

udzielisz pełnomocnictwa innej osobie

załatwisz sprawę jako pełnomocnik przez e-usługę i w urzędzie

zweryfikujesz e-pełnomocnictwa używając kodu QR.

Z aplikacji mObywatel korzysta już blisko 8 milionów Polaków i trudno się temu dziwić. Narzędzie pozwalające uzyskać łatwy dostęp nie tylko do cyfrowych wersji dokumentów, takich jak legitymacja szkolna, dowód osobisty i prawo jazdy, ale też certyfikatu COVID, informacji o przeglądzie i ubezpieczeniu pojazdu oraz recept. W pewnych sytuacjach mObywatel pozwala potwierdzić tożsamość, jednak Polacy narzekają, że zawarte w nim dokumenty nie są w pełni zrównane z dokumentami w formie tradycyjnej. To właśnie ma się zmienić.Wielkie zmiany w mObywatelu zapowiedział Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera. Podczas wczorajszej konferencji prawsowej minister przedstawiłzałożenia projektu ustawy o aplikacji mObywatel. "Ustawa w pełni zrówna w skutkach prawnych dokument tożsamości w aplikacji mObywatel z tradycyjnym dowodem osobistym" - podkreślił podczas konferencji Andruszkiewicz.Założeń projektowanych zmian jest naprawdę wiele. Niektóre spośród nich widnieją poniżej:Wszystko to zbiega się w czasie z zapowiedzią gigantycznej aktualizacji mObywatel 2.0 , która zawiera całą masę potrzebnych usprawnień. Już teraz każdy chętny może uzyskać dostęp do testowej wersji webowego serwisu mobywatel.gov.pl, gdzie bez logowania się na konto przejrzy niemal wszystkie zapowiadane funkcjonalności.Nowości w mObywatel 2.0 jest doprawy multum. mObywatel 2.0 wyśle powiadomienia dotyczące zwrotu podatku, dofinansowania z gminy, decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola, czy też upływie terminu ważności paszportu i dowodu osobistego.mObywatel będzie też zintegrowany z poniższymi rejestrami:W aplikacji i na stronie:Truskawką na torcie (he, he) będzie zintegrowany system e-Płatności. Formularze będą automatycznie wypełniane, system będzie bezprowizyjny, a realizacja wpłat będzie natychmiastowa.Źródło: Gov.pl