Tak popularność przeglądarek internetowych zmieniała się na przestrzeni 28 lat [wideo]

Google Chrome dziś obecnie króluje na rynku przeglądarek. Tak jednak nie było zawsze. Odkąd na świecie zadebiutowały pierwsze przeglądarki, rynek ten nieustannie się zmienia. Kto wie, być może kiedyś Chrome spadnie z podium, a zastąpi go inna znana przeglądarka lub zupełnie nowa. Ten tekst nie jest jednak poświęcony przyszłości przeglądarek, a ich przeszłości.



Pewien użytkownik Reddita o pseudonimie jcceagle stworzył informatywne wideo, które pokazuje, jak popularność przeglądarek internetowych zmieniała się w ciągu ostatnich 28 lat, od stycznia 1994 roku, do marca 2022 roku. Daje ono doskonały wgląd w historię rynku tych programów.



28 lat historii przeglądarek internetowych

Przeglądarka, która na rynku królowała w roku 1994, to Mosaic. To nie powinno nikogo dziwić, jako że była ona jedną z pierwszych przeglądarek internetowych działających w trybie graficznym. Rok później jej miejsce na podium zajął miejsce Netscape Navigator, którego dopiero w połowie 1998 roku wyprzedził Internet Explorer.







Internet Explorer był królem przeglądarek internetowych bardzo długo, bo aż do 2009 roku. Od kilku lat coraz bardziej po piętach deptał mu jednak Firefox, aż w końcu, właśnie wtedy, go wyprzedził. Niestety, Firefox długo się tym tytułem nie cieszył. W 2008 roku zadebiutował bowiem Google Chrome, który od 2012 roku zaczął dominować rynek.



Co istotne, popularność Google Chrome nie była w 2012 roku jeszcze tak duża jak dzisiaj. Wtedy tej przeglądarce przypadało bowiem około 38 procent rynku. Do dzisiaj udział ten urósł aż do… 80 procent. Głównie stało się to kosztem Firefoxa. Microsoft Edge bazujący na silniku Chromium, który zastąpił Internet Explorer, nie zdołał zdziałać w tym temacie zbyt wiele.



Jak zmieni się rynek przeglądarek internetowych w przyszłości? Tego niestety nie wiadomo. Jedno jest jednak pewne – pozycja Google Chrome musiałaby mocno zatrząść się w posadach, aby inna przeglądarka szybko ją wyprzedziła.



Źródło: Reddit, fot. tyt. Canva





Google Chrome nie zawsze dominował.