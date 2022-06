Google Chrome absolutnym dominatorem, inne przeglądarki poza Apple Safari daleko w tyle

Atlas VPN na podstawie danych z GlobalStats zaprezentował zestawienie udziału przeglądarek stron WWW wśród ponad 5,25 miliardów internautów. Raport pochodzi z 31 maja, więc teoretycznie można by się spodziewać wyników właśnie z tego miesiąca (może z wyłączeniem części ostatniego dnia maja), ale informacje odnoszą się do kwietnia 2022 roku.



Google Chrome daleko przed innymi przeglądarkami, bardzo dużą przewagę ma też Apple Safari

Pierwszy wniosek po spojrzeniu na wykres jest jednoznaczny. Google Chrome zdominowało sieć. Korzysta z niego aż 3,38 miliarda użytkowników, czyli około 64,34 proc wszystkich internautów. Nic dziwnego, bo trend bardzo dużej popularności Chrome utrzymuje się od wielu lat, choć jak widać przewaga nad innymi programami wciąż rośnie. W pewnym sensie Chrome przejmuje też konkurencję za sprawą szerokiego wykorzystania silnika Chromium także przez większość innych twórców oprogramowania tego typu. Poza tym przeglądarka jest dostępna w zasadzie na wszystkie platformy i systemy operacyjne, a także jest podstawą w Chrome OS i Androidzie, na których jest preinstalowana.

Opracowanie rynku przeglądarek internetowych stworzone przez atlasVPN na bazie danych z GlobalStats / Foto: atlasVPN Blog

Niegdyś bardzo popularny Firefox musi obecnie uznać wyższość Microsoft Edge

Jedyny inny większy słupek, to Apple Safari. Przeglądarka jest preinstalowana na komputerach Mac jak i smartfonach oraz tabletach produkowanych przez Apple (ma też nierozwijaną już wersję na Windowsa). Oczywiście część użytkowników może wybrać inną przeglądarkę mając Maca, ale widać większość entuzjastów sprzętów Apple pozostaje przy firmowym rozwiązaniu. To daje ponad 1 miliard użytkowników i 19,16 proc. udziałów. Chyba nie spodziewaliśmy się aż tak dużej popularności i przewagi względem dalszych programów. Jeśli by zebrać Chrome i Sarafi, to już te dwie przeglądarki odpowiadają za 4,39 miliardy użytkowników, czyli aż 83,4 proc.Następne cztery pozycje (Edge, Firefox, Samsung Internet i Opera), to w porównaniu do Chrome i Edge już drobnica. Wszystkie mają dość podobne wyniki pomiędzy około 213, a 109 milionami użytkowników. Ciekawie przedstawia się wyprzedzenie Microsoft Edge przez niegdysiejszego hegemona sieci Mozillę Firefoxa. Edge ma na liczniku 212,70 milionów użytkowników, co daje około 4 proc. udziałów. Na pewno mocno pomogło udostępnienie edycji Edge na inne systemy niż Windows i Android.