Google łączy swoje dwie aplikacje. Użytkownicy poczują zmianę

Taki scenariusz był do przewidzenia.

Google Meet i Duo staną się jedną aplikacją

To, co było naprawdę ważne, to zrozumienie, w jaki sposób ludzie dokonują wyboru narzędzia, którego będą używać, w jakim celu i w jakich okolicznościach. Aplikacja mobilna Duo była bardzo zaawansowana, zwłaszcza pod maską – szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie łączność sieciowa była słaba. Meet jest teraz znacznie bardziej rozwiniętą platformą internetową, więc to ona stanowi podstawę nowego, połączonego systemu. Jednak w obu przypadkach chodzi o 100% funkcjonalności.

Google poinformowało o integracji swoich dwóch najpopularniejszych platform do wideorozmów. Mowa oczywiście o Duo oraz Meet – już wkrótce się one połączą. Taka zmiana ma na celu uproszczenie ekosystemu giganta. Ten z kolei ma nadzieję, że „będzie to jedyna aplikacja do dzwonienia której użytkownicy potrzebują”. Co dokładnie się zmieni?Nie da się ukryć, że Google posiada w swojej ofercie mnóstwo aplikacji i niekiedy można odnieść wrażenie powtarzalności. Niektóre usługi oferują bowiem niemalże to samo, co inne – od dłuższego czasu jest to nie tylko obiektem żartów konsumentów, ale także irytacji i frustracji. Jak się okazuje, już niedługo w tym aspekcie zapanuje nieco większy porządek.Już wkrótce aplikacje Meet orazstaną się jednością. Google chce skończyć ze zmuszaniem konsumentów do konfundującego wyboru tej „jedynej platformy”. Dlatego też doczekamy się nieco skomplikowanej zmiany nazewnictwa. Okazuje się, że Duo zmieni nazwę na Meet, a dotychczasowe Meet będzie przez jakiś czas nazywać się Meet Original – dopiero po pewnym okresie przestanie być rozwijana i dostępna. Skąd takie zagmatwanie?Gigant z Moutain View argumentuje swoją decyzję tym, że. Przeniesienie funkcji z Meet jest więc nieco łatwiejsze niż robienie tego samego w drugą stronę (mimo że to Meet jest bardziej rozwiniętą platformą). Według koncernu to najlepsze rozwiązanie, które udało się do tej pory ustalić – mimo że od pewnego czasu to Meet „królowało” w swojej internetowej odsłonie.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Mamy więc do czynienia z naprawdę skomplikowanym procesem, który na pierwszy rzut oka niekoniecznie może być zrozumiały. Google jednak jest pewne, żejest dobrym wyjściem – zwłaszcza w momencie, kiedy od 2020 roku wszelkie wysiłki rozwoju platform do wideorozmów były skupione właśnie na Meet. Dlatego też w najbliższym czasie możemy spodziewać się szeregu ogłoszeń i wytłumaczeń w obrębie integracji tych platform.Pytań jest sporo i firma zdaje sobie z tego sprawę. Zwłaszcza że usługa Meet jest obecnie wbudowana w szereg urządzeń/aplikacji od Google. Do dopracowania jest więc mnóstwo istotnych szczegółów. Cel jednak jest prosty – stworzenie centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia, gdzie ludzie z chęcią będą przychodzić, by nawiązać połączenie służbowe i prywatne.Nie podano konkretnego terminu implementacji zmian, lecz zapewne jeszcze trochę czasu minie zanim Duo zniknie z radaru – choć tak naprawdę nigdy nie zniknie, tylko zmieni nazwę. Mimo to użytkownicy muszą przygotować się na liczne zmiany i utrudnienia.Źródło i foto: The Verge