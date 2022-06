Microsoft Edge 102 już jest. Zaktualizuj przeglądarkę

Jakie nowości do niej trafiły?

Edge 102 – co nowego?

AllHttpAuthSchemesAllowedForOrigins – lista źródeł umożliwiająca uwierzytelnianie wszystkich adresów HTTP

OutlookHubMenuEnabled – zezwala użytkownikom na dostęp do menu Outlooka

NetworkServiceSandboxEnabled – włącza tryb piaskownicy usługi sieciowej

UserAgentClientHintsGREASEUpdateEnabled – kontroluje funkcję User-Agent Client Hints GREASE Update

Microsoft Edge – jak zaktualizować?

Zgodnie z harmonogramem aktualizacji, Microsoft wydał już nową wersję swojej internetowej przeglądarki bazującej na silniku Chromium – Edge 102. Co takiego nowa aktualizacja wprowadziła? Przekonaj się!Niestety, Edge 102 nie jest dużą aktualizacją. Ma to związek z faktem, że tak jak Google Chrome przeglądarka Microsoftu aktualizowana jest od jakiegoś czasu co cztery tygodnie, a nie jak wcześniej – co sześć tygodni.Aktualizacja Edge’a do wersji 102 to przede wszystkim poprawki błędów, w tym tych związanych z bezpieczeństwem. Poszerzono w niej także listę zasad dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa. Nowe pozycje na liście to:Niestety, to wszystko jeśli chodzi o nowości w Edge 102. Aktualizacja jest dość rozczarowująca, ale przynajmniej wygląda na to, że Edge 103 zaoferuje nam nieco więcej.Aby zaktualizować przeglądarkę Microsoft Edge, wystarczy że przejdziesz do jej ustawień, a tam do sekcji Microsoft Edge – Informacje. W górnej części okna programu znajdziesz opcje aktualizacji. Rzecz jasna, przeglądarkę Microsoft Edge pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Microsoft Edge 102 (Windows) – pobierz Microsoft Edge 102 (macOS) – pobierz Microsoft Edge 102 (Linux) – pobierz Źródło: Microsoft / fot. tyt. Canva