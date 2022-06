Messenger ułatwi nawiązywanie połączeń głosowych i wideo

Aplikację Meta czeka ważna zmiana.

Messenger i karta Połączenia

Messenger otrzyma kartę dedykowaną połączeniom głosowym i wideo. | Źródło: Meta

Rozmowy głosowe i wideo coraz popularniejsze

Konkurencja nie śpi

Już wkrótce Messenger pod względem oferowanych funkcjonalności co nieco zbliży się do WhatsAppa . Aplikacja ta ma otrzymać bowiem nową kartę dedykowaną połączeniom głosowym i wideo. Ta znacznie ułatwi odnajdywanie kontaktów, do których będziemy chcieli zadzwonić.W tej chwili aby w Messengerze rozpocząć połączenie głosowe lub rozmowę wideo, należy znaleźć czat z osobą, do której chcemy zadzwonić i w okienku czatu dotknąć ikony słuchawki lub kamery. Nowa karta pozwoli zaś dzwonić do wybranych osób bezpośrednio. Zostanie ona umieszczona w aplikacji na dole ekranu w głównym oknie aplikacji, między kartami Czaty, Osoby i Relacje.Karta „Połączenia” (ang. Calls) będzie zawierała listę użytkowników, do których będziesz mógł zadzwonić za pośrednictwem Messengera i z którymi będziesz mógł przeprowadzić rozmowę wideo. Pozwoli też ona na inicjowanie rozmów grupowych. Jej istotnym elementem będzie wyszukiwarka, dzięki której szybko znajdziesz osobę, z którą chciałbyś się skontaktować.Nowa karta w Messengerze jest najwyraźniej odpowiedzią na fakt, że aplikacja ta jest coraz częściej wykorzystywana do prowadzenia rozmów głosowych i wideo. Meta informuje, że teraz o 40% osób więcej codziennie dzwoni do innych użytkowników Messengera niż na początku 2020 roku. Codziennie na Messengerze przeprowadzanych jest 300 milionów rozmów głosowych i wideo.Za sprawą zmiany Messenger zdecydowanie mocniej będzie przypominał WhatsAppa i stanie się taką aplikacją do przesyłania wiadomości i prowadzenia połączeń, jaką powinien był być od dawna. To kolejny krok w dobrą stronę ze strony Meta, zaraz po wyrzuceniu z aplikacji gier.Cóż, Messenger nie jest jedynym darmowym komunikatorem na rynku. Ma naprawdę sporą konkurencję. Użytkownicy mogą też bowiem korzystać z takich aplikacji jak Google Voice, Signal, a także wspomnianego już WhatsAppa, którego Meta nabyła w 2014 roku, i nie tylko. Siłą rzeczy musi się więc rozwijać.W tej chwili nie wiadomo, kiedy karta „Połączenia” pojawi się w aplikacji Messenger. Na wieści w tej sprawie musimy jeszcze poczekać.Rzecz jasna, aplikację Messenger pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Messenger (Android) – pobierz Messenger (Windows) – pobierz Źródło: Social Media Today / fot. tyt. Canva