WhatsApp z ogromną zmianą. Tej funkcji naprawdę brakowało

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp pracuje obecnie nad wprowadzeniem kilku naprawdę istotnych nowości. Nie tak dawno pojawiły się m.in. doniesienia na temat grupowych ankiet oraz specjalnym abonamentem Premium. Poza tym trwają pracę nad funkcją Społeczności , a zaledwie kilka tygodni temu doczekaliśmy się debiutu reakcji na wiadomości oraz zniesienia limitu na rozmiar wysyłanych plików. Jak się okazuje – już niedługo otrzymamy jeszcze jedną wyczekiwaną opcję.Programiści skupiają się teraz na rozwoju funkcji związanych z przesyłaniem wiadomości, co widać od co najmniej kilku miesięcy. Teraz dowiedzieliśmy się, że WhatsApp niedługo wzbogaci się o. Co najciekawsze – opcja ta została zapowiadana przez WABetaInfo już… 5 lat temu, lecz osoby odpowiedzialne za komunikator anulowały proces jej implementacji. Teraz do niej powrócono.Mamy więc do czynienia z ponownym opracowaniem dedykowanego przycisku pozwalającego na edycję wiadomości tekstowych – możecie go zobaczyć na powyższych zrzutach ekranu. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję, a otrzymamy możliwość np. poprawy literówki czy zmiany sensu całej wiadomości. Nic nie wskazuje jednak na to, by WhatsApp miał w planach udostępnienie podglądu historii edycji.Wszystko jednak może się zmienić, bowiem. Do jej publicznego wydania pozostało jeszcze nieco czasu i tak naprawdę do końca nie wiadomo, co finalnie trafi do użytkowników i stabilnego wydania aplikacji. Warto też zaznaczyć, że nowość pojawi się nie tylko w wersji programu na Androida , ale także na iOS oraz w desktopowej odsłonie komunikatora.Nie da się ukryć, że opcja edycji wiadomości to niezwykle przydatna funkcjonalność – wiedzą o tym zapewne użytkownicy Discorda. Świetną wiadomością jest więc fakt, iż już niedługo taka nowość pojawi się w WhatsAppie. Na razie jednak należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.