Firefox 101 wydany. Co zmieniło się w przeglądarce?

Firefox 101 - nowości

Firefox 101 – jak zainstalować?

Zgodnie z harmonogramem aktualizacji Mozilla wydała właśnie nową wersję swojej internetowej przeglądarki – Firefox 101. Firefox 101 zadebiutował już na wszystkich wspieranych platformach, wprowadzając co nieco zmian. O jakich zmianach mowa? Przekonaj się!Zacznijmy od tego, że jak na dużą aktualizację aktualizacja przeglądarki Firefox do wersji 101 jest bardzo mała. Najważniejszą nowością wprowadzoną przez nią na desktopach jest to, że od teraz podczas wideokonferencji użytkownik może korzystać w niej z tak wielu mikrofonów na raz, ilu potrzebuje, o ile pozwala na to usługa, na której wideokonferencja jest prowadzona.Na Androidzie Firefox 101 pozwala teraz z kolei używać lupy do pozycjonowania kursora w formularzach na stronach internetowych. Na iOS pojawiła się zaś możliwość usunięcia sekcji Skróty ze strony startowej przeglądarki. Mozilla poinformowała jednak, że zacznie wyświetlać w tej sekcji, jeśli będzie włączona, skróty sponsorowane.Rzecz jasna, w Firefoxie nie zabrakło licznych poprawek błędów, także tych związanych z bezpieczeństwem. Na Androidzie naprawiono zdecydowanie najwięcej błędów, między innymi ten, który sprawiał, że z paska adresowego znikał przycisk pozwalający na utworzenie kodu QR czy ten, który powodował problemy w wyświetlaniu odtwarzacza YouTube w odpowiednim rozmiarze.Aby poznać pełną listę nowości wprowadzonych przez Mozillę w Firefoxie 101, przejdź pod ten adres . Jak zwykle, firma stworzyła oddzielną listę zmian dla desktopów, a także dla urządzeń z Androidem i iOS.W przypadku urządzenia mobilnego aktualizacji przeglądarki Firefox dokonasz za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego ją pobrałeś – na przykład Google Play. Na komputerze aktualizację przeprowadzisz zaś, jeśli otworzysz przeglądarkę, przejdziesz do jej Ustawień, a w nich do sekcji Aktualizacje przeglądarki Firefox. Wówczas Firefox automatycznie rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i automatycznie ją pobierze, kiedy będzie dostępna. Gdy aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij na przycisk Uruchom ponownie, by zaktualizować program Firefox.Oczywiście, przeglądarkę Firefox możesz pobrać w zaktualizowanej wersji za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva