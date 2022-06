Vivaldi 5.3 już jest. Przeglądarka daje użytkownikom pełną kontrolę nad paskami narzędzi

Aktualizacja wprowadza kilka kluczowych funkcji.



Właśnie zadebiutowała nowa aktualizacja przeglądarki Vivaldi oznaczona numerem 5.3. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim zmian w obrębie paska narzędzi oraz usprawnień w kwestii synchronizacji danych i przywracania domyślnych ustawień. Dodanych funkcjonalności jest rzecz jasna nieco więcej – ich szczegółowy opis znajdziecie poniżej.



Vivaldi 5.3 z pełną kontrolą nad paskami narzędzi

Nie da się ukryć, że przeglądarka Vivaldi to wciąż nie do końca doceniany gracz w swojej lidze. Usługa może pochwalić się przede wszystkim wbudowanym blokerem reklam oraz trackerów, który sprawdza się naprawdę świetnie – mogę to powiedzieć bazując na własnym doświadczeniu. Poza tym program regularnie wzbogaca się o świeże funkcje i poprawki błędów. Akurat mamy do czynienia z debiutem sporego patcha.





Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Na samym początku zajmijmy się desktopową odsłoną Vivaldi 5.3 . Główną nowością jest– teraz użytkownicy mogą jeszcze bardziej dostosować przeglądarkę do własnych potrzeb i preferencji. W celu skorzystania z funkcji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi, wybrać opcję „Edytuj” oraz kliknąć „Dostosuj pasek narzędzi”. Wtedy też otworzy się specjalne okno z licznymi opcjami.Edytor zawiera wszystkie elementy należące do aktualnie wybranego paska narzędzi. Oczywiście można bez problemu przełączać się pomiędzy różnymi konfiguracjami za pomocą widocznego menu wyboru. Poszczególne komponenty (pokroju ikony aktualizacji, listy „do przeczytania”, rozszerzeń) można dowolnie przeciągać na paski narzędzi, zmieniać ich kolejność lub po prostu je usuwać. Oczywiście warto pamiętać, że dostosować można także pasek stanu, nawigacji czy ten dostępny dla różnych widoków w sekcji Poczty.Mówimy więc o udostępnieniu nowości, która z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Teraz bowiem można jeszcze bardziej spersonalizować przeglądarkę. Z kolejnej funkcji (także powiązanej z paskami narzędzi) nie skorzystają zapewne wszyscy, ale warto o niej wspomnieć. Mowa tu o opcji tworzenia własnych. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć skrypty i umieszczać je jako przyciski na dowolnym pasku narzędzi.Jeśli więc podstawowe ustawienia i dostępne przyciski Wam nie wystarczają, to teraz bez problemu możecie sami stworzyć odnośniki do konkretnych funkcji – robi wrażenie! Dodatkowo postarano się o wprowadzenie przyciskuVivaldi. Jeśli więc zmienimy coś w obrębie np. zakładek, ale nie pamiętamy co, to można w prosty sposób cofnąć poprawki bez obawy o przywrócenie domyślnych ustawień we wszystkich segmentach.Ostatnią wyszczególnioną nowością jestna wszystkich urządzeniach, na których jesteśmy zalogowani do swojego konta Vivaldi (komputery stacjonarne, telefony z Androidem, tablety, Chromebooki oraz samochody). Jest to niewątpliwie przydatna funkcjonalność, gdyż nie będzie trzeba już pamiętać o konieczności zmiany domyślnej wyszukiwarki.Nie można przy okazji zapominać o licznych nowościach wprowadzonych w Vivaldi na urządzenia z systemem Android. Tutaj także doczekaliśmy się ciekawych zmian, które powinny przypaść do gustu przynajmniej części użytkowników. Na co muszą się oni przygotować?Przede wszystkim od teraz. Pozwoli to na uzyskanie szybszego dostępu do grup, bo już na pierwszy rzut oka będziemy wiedzieć, co za karty one zawierają. Nowość przyda się zapewne konsumentom mającym otwarte „miliony stron”. Uporządkowanie ich np. tematycznie oraz nadanie im adekwatnych nazw niewątpliwie może pomóc w skuteczniejszej organizacji. Można to zrobić poprzez dotknięcie stosu kart i wybrania opcji „Edytuj stos kart”. Wtedy pojawi się możliwość nie tylko zmiany nazwy, ale też usunięcia lub dodania strony do grupy.Wprowadzono także. Wystarczy przesunąć palcem po pasku adresu, a naszym oczom ukaże się podgląd otwartych stron. Warto jednak zaznaczyć, że funkcję tę należy najpierw aktywować w ustawieniach przeglądarki. Vivaldi 5.3 na Androida to takżedostępnym w panelu Tłumacza. Dzięki temu można w jeszcze łatwiejszy sposób uzyskać dostęp do listy obsługiwanych języków, co ma docelowo usprawnić proces tłumaczenia słów i tekstów.Poza tym najnowsza aktualizacja przeglądarki Vivaldi tochociażby w obrębie Poczty czy Kalendarza – usług wciąż znajdujących się w fazie beta. Sam update prezentuje się jednak nieco mniej okazale niż wcześniejszy, a musieliśmy czekać na niego niemalże dwa miesiące. Tak czy inaczej wprowadza on szereg naprawdę istotnych i przydatnych funkcjonalności i zmian.Źródło i foto: Vivaldi