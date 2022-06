Ukryte naklejki na Pulpit w Windows 11. Zobacz, jak je włączyć

Jak włączyć naklejki na pulpit w Windows 11?

Microsoft wprowadza do systemów Windows więcej drobnych funkcji, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Niektóre czekają na aktywowanie ich poprzez którąś z łatek, inne zaś porzuca się i te pozostają w ukryciu do momentu, aż ktoś postanowi je odkryć. Jeżeli jesteście członkami programu Windows Insider - a dołączenie do niego jest łatwo, bezpłatne i możliwe dla każdego - to już dziś możecie włączyć na swoim komputerze z Windows 11 naklejki na Pulpit Członkowie programu testów systemu Windows 11 zaczęli niedawno temu otrzymywać wersje zapoznawcze przyszłorocznej aktualizacji funkcji. Windows 11 w wersji 22H2 (tegoroczna jesienna aktualizacja) osiągnął status RTM, ale jedną z funkcji, która wciąż nie została udostępniona do testowania, są opisywane przez nas jakiś czas temu naklejki na pulpit. Naklejki na pulpit zostaną włączone w wersji 22H2 zapewne za pośrednictwem aktualizacji po stronie serwera lub którejś poprawki zbiorczej. Po co jednak czekać, skoro można sprawdzić je już dziś?