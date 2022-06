Wyciekła nowa aplikacja dla Windows 11. To Designer, alternatywa dla Canva

Designer zmierza do Windows 11

Microsoft PowerPoint to aplikacja kojarząca się większości osób z lekcjami informatyki z czasów szkolnych. Niedocenie narzędzie choć trąci już nieco myszką pozwala tworzyć naprawdę ładne prezentacje, choć celem uzyskania pożądanego efektu należy włożyć w to nieco wysiłku. Jak się właśnie okazało Microsoft przygotowuje prawdopodobnego następcę, czy raczej narzędzie będące uzupełnieniem PowerPointa. Aplikacja, która wyciekła do sieci nazywa się Designer i od strony funkcjonalnej mocno przypomina popularny serwis Canva.Designer to bazująca na przeglądarce Microsoft Edge aplikacja przywodząca na myśl webową Canvę. Webowa apka wykorzystywana jest najczęściej do tworzenia różnego rodzaju grafik, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować w niej prezentację. Jej atutem jest prostota użytkowania oraz kolosalne możliwości, jakie oferuje. Designer ma być dla niej alternatywą.