Światowy Dzień Rzucania Palenia. 5 aplikacji, które pozwolą Ci zerwać z nałogami

31 maja nie jest zwykłym dniem. Jest to bowiem Światowy Dzień Rzucania Palenia, którego w tym roku obchodzimy 35. rocznicę. Jest on świetną okazją do tego, by wreszcie wziąć się za siebie, zerwać z nałogiem i zmienić swoje życie na lepsze. Palenie to jednak nie jedyny nałóg, z którym warto zerwać i nie jedyny nawyk, który negatywnie wpływa na zdrowie. Nic dobrego dla zdrowia nie przynosi też nadmierne spożywania alkoholu czy nadmierne objadanie się i otyłość.A jaki nałóg jest największym problemem? Zgodnie z Mapą Potrzeb Zdrowotnych 2022-2026, autorstwa Ministerstwa Zdrowia, palenie papierosów jest dzisiaj najważniejszym czynnikiem utraty lat życia w zdrowiu i jest wskazywane jako największe zagrożenie dla polskiego zdrowia publicznego. Profilaktyka w tym obszarze jest znikoma, a technologie mogą nam pomóc uzupełnić lukę w tym obszarze. Zgodnie z danymi WHO na świecie uzależnionych od palenia jest 1,3 mld osób. WHO od lat alarmuje o "papierosowej epidemii" i zwraca uwagę, że liczba palaczy na świecie maleje zdecydowanie zbyt wolno. Procentowo najwięcej palaczy jest w Europie. Z raportu WHO European Tobacco Use wynika, że papierosy pali ok. 28 proc. mieszkańców naszego kontynentu - około 209 mln osób. W Polsce, według najnowszych danych CBOS, papierosy pali blisko 8 mln osób, czyli około 24 proc. dorosłych w naszym kraju. Według danych z badania Eurobarometr z 2021 r. tylko 12 proc. osób palaczy w Polsce zadeklarowało rzucenie nałogu. Jest to jeden z najgorszych wyników w EU - gorzej jest tylko na Węgrzech i w Rumunii.Jak wiadomo, zrywanie z nałogami i złymi nawykami nie jest proste. Na szczęście pojawiają się coraz nowocześniejsze rozwiązania, które ten proces ułatwiają. Takie nowoczesne rozwiązania to na przykład aplikacje mobilne. Te pomogą Ci nie tylko rzucić palenie, ale także odstawić alkohol czy zrzucić zbędne kilogramy. Ale z których warto skorzystać? Oto kilka godnych uwagi, darmowych propozycji.Jeżeli zależy Ci na wykluczeniu ze swojego życia palenia papierosów, Flamy to aplikacja dla Ciebie. Dzięki niej z większą łatwością ograniczysz swoją ekspozycję na dym papierosowy, stanowiący zagrożenie dla zdrowia, a na dodatek uwolnisz się od uzależniającej nikotyny, która zapewne regularnie odciąga Cię chociażby od pracy. Z powodu palenia papierosów co roku w Polsce umiera około 81 tys. osób.Flamy pełni rolę przede wszystkim motywatora – za sprawą aplikacji dowiesz się jakie zalety dotychczas przyniosło Ci niepalenie – na ile zaoszczędziłeś pieniędzy i jak wiele dni życia odzyskałeś, a także poznasz przydatne porady. Jej darmowa wersja oferuje 14-dniowe, szybkie wyzwanie w rzucaniu palenia, a po opłacie abonamentu otrzymasz dostęp do wyzwania dłuższego – „codziennie jeden mniej”. Co jednak istotne, obydwa te wyzwania pozwalają konkurować ze znajomymi. Poza tym, Flamy charakteryzuje się interfejsem w języku polskim.Aplikację Flamy (Android) możecie pobrać w tym miejscu Jeżeli chcesz zacząć lepiej dbać o swoją linię, pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej i zacząć budować tkankę mięśniową, Fitatu zdecydowanie Ci w tym pomoże. Jest to aplikacja, która pozwala skrupulatnie liczyć spożywane kalorie, jak również wartości odżywcze posiłków, prowadzić dziennik odżywiania, monitorować swoją masę ciała, wyznaczać sobie cele i nie tylko. Oferuje też ona bazę zróżnicowanych przepisów, a nawet przypomnienia o piciu wody. Jej interfejs jest czytelny i kolorowy, a ilość oferowanych funkcji naprawdę ogromna. Co najlepsze, Fitatu jest dostępna całkowicie w języku polskim.Jak wskazuje nazwa, I Am Sober to aplikacja opracowana z myślą przede wszystkich o tych osobach, które zmagają się z alkoholizmem i pragną zostać lub pozostać abstynentami. Niemniej jednak, zaprojektowano ją tak, że może być ona motywatorem i asystentem przy walce z innymi nałogami.