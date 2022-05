Webowy Microsoft Word otrzyma ciemny motyw

Przeglądarkowy Word z ciemnym motywem

Wygląd zarówno aplikacji mobilnej Office, jak programów pakietu Microsoft 365 na desktopie możemy spersonalizować – decydując się na przykład, czy mają być one wyświetlane w jasnym czy ciemnym motywie. Niestety, na razie tego przywileju nie mamy w przypadku webowych wersji tych programów, ale wygląda na to, że wkrótce zacznie się to zmieniać.Microsoft potwierdził właśnie, że pracuje nad ciemnym motywem dla webowej wersji aplikacji Word. Firma zaznacza nawet, że zamierza zacząć udostępniać go użytkownikom jeszcze w tym miesiącu – w maju. W najgorszym wypadku podobno będziemy mogli skorzystać z niego dopiero na początku czerwca.Jak możemy wyczytać na stronie Microsoftu, choć ciemny motyw ma trafić do webowego Worda na dniach, wciąż jest on na etapie programowania i testowania. Mam zatem nadzieję, że firma faktycznie dotrzyma słowa i wkrótce go udostępni.