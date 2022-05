Drugi najstarszy build Androida udostępniony w sieci

Najstarszy dostępny w sieci build Androida

Thanks to the effort of multiple people, the device where Android started (the HTC EXCA300, or the #Google Sooner) has been dumped! pic.twitter.com/uqmySEMLqP — Old Phone Preservation (@OldPhonePreserv) May 28, 2022

Mamy naprawdę dobrą wiadomość dla miłośników starego oprogramowania, a przede wszystkim osób zainteresowanych starszymi wydaniami systemu Android. W sieci udostępniono właśnie drugi najstarszy build systemu operacyjnego Google. Każdy chętny może pobrać go zupełnie bezpłatnie. Niespodzianka: to wydanie jeszcze starsze od tego, które debiutowało na pierwszych smartfonach z Androidem, czyli HTC Dream/T-Mobile G1 Konto Old Phone Preservetion na Twitterze opublikowało post, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o udostępnieniu w sieci najstarszego dostępnego buildu Androida. Mowa o sofcie z prototypowego smartfonu HTC EXCA300, znanego też jako Google Sooner. Warto dodać, że sprzęt ten nigdy nie trafił do sprzedaży.Plik z buildem o nazwie htc-29386.0.9.0.0 wskazuje na to, że nie jest to stabilna wersja oprogramowania. Możecie go pobrać z Internet Archive, w tym miejscu . System od strony interfejsu (bo przecież nie funkcji) działa w sposób bardzo zbliżony do tego, z czym mają do czynienia dziś użytkownicy smartfonów z Androidem. Zachęcam każdego zaznajomionego z tematem internautę do uruchomienia go i "przeklikania".Jeszcze starszy i odkryty w 2012 roku build nosił nazwę htc-2065.0.8.0.0, jednakże próżno szukać go w zakamarkach sieci. Może kiedyś uda się go skądś pozyskać?Źródło: Twitter, Internet Archive