Nowa aplikacja Biedronki. Potrząśnij telefonem i zobacz, co się stanie

Na wszystkie osoby robiące zakupy w sklepach sieci Biedronka czeka bardzo miła niespodzianka. Dziś zadebiutowała nowa aplikacja Biedronka, dostępna na smartfony z Androidem i iOS. Narzędzie otrzymało długo wyczekiwane odświeżenie i zostało wzbogacone o wiele funkcji. Od teraz apka pełni rolę wirtualnej karty Moja Biedronka, umożliwia płatności blikiem i zawiera personalizowane promocje.Nowa apka Biedronki bije na głowę dotychczasowe, mocno przestarzałe rozwiązanie. Jej głównym celem jest usprawnienie codziennych zakupów i danie klientom wglądu do wszystkich okazji cenowych. Urozmaicono interfejs, który nareszcie jest nowoczesny, a w obrębie apki udostępniono całą masę przydatnych funkcji:Aplikacja dostępna jest od dziś w językach polskim i angielskim. Po jej pierwszym uruchomieniu należy zaznaczyć swój najbliższy lub po prostu ulubiony sklep. Oferta produktów w różnych marketach może się różnić - warto o tym pamiętać. W przypadku użytkowników należących już do programu Moja Biedronka, aplikacja automatycznie sugeruje sklep na podstawie historii zakupowej użytkownika.Polecam zwrócić uwagę zwłaszcza na nietypowy Shakeomat. Aby aktywować indywidualną ofertę należy raz dziennie wejść do aplikacji, kliknąć okienko z właśnie tą ofertą, a następnie energicznie potrząsnąć urządzeniem mobilnym, tak aby licznik w aplikacji wskazał 100%. Oferta Shakeomat obowiązuje od momentu jej aktywacji do końca danego dnia.