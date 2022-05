Gmail ułatwi znalezienie konkretnego maila

Pomogą w tym dodane właśnie filtry.

Gmail na Androida z nową karuzelą filtrów

Gmail w wersji na urządzenia z systemem Android wzbogacił się o świetne usprawnienie. Mowa tu o zwiększonej widoczności sekcji filtrów po przejściu do widoku folderów lub etykiet. Teraz znalezienie konkretnej wiadomości powinno stać się znacznie łatwiejsze i nie stanowić aż tak dużego problemu. Jak dokładnie prezentuje się nowość?Nie da się ukryć, że zapewne każdy z nas chciałby trzymać porządek w swojej skrzynce odbiorczej. W teorii rzecz jasna nie jest to takie trudne – wystarczy regularnie usuwać zbędne wiadomości. Można też je segregować i przypisywać do stworzonych przez siebie folderów bądź etykiet. Gorzej to wszystko wychodzi w praktyce, prawda? Jeśli też znacie ten ból, to Google przygotowało dla Was dosyć interesującą funkcję.Powinna ona spodobać się przede wszystkim tym osobom, które mają częsty problem z odszukaniem konkretnego maila w Gmailu na Androida . Mowa tuwe wspomnianych wyżej sekcjach oraz wprowadzeniu możliwości zawężenia poszukiwań do wiadomości znajdujących się w określonym folderze lub mających przypisaną daną etykietę. Oczywiście nie zabraknie opcji wyodrębnienia takich informacji jak chociażby nadawca, załącznik, data otrzymania maila czy jego status (przeczytany bądź nie).za pomocą specjalnego przycisku umieszczonego w prawym górnym rogu. Nie da się więc ukryć, że mamy do czynienia z dosyć istotną funkcjonalnością, która powinna przypaść do gustu większości użytkownikom. Warto przy okazji poinformować o rozpoczętych testach tej samej nowości, ale w internetowej wersji usługi.Tam jednak dostęp do niej jest ograniczony, więc zapewne jeszcze nieco czasu minie zanim Google zdecyduje się na rozszerzenie jej zasięgu. Jeśli jednak najczęściej korzystacie z Gmaila na Androida, to raczej powinniście już dostrzec opisaną wyżej opcję. Oczywiście może być inaczej – wtedy wystarczy uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność odpowiedniej aktualizacji.Źródło: 9to5google