Sprawdziłem ColorOS 12 od OPPO. Tak powinien działać Android na smartfonach!

OPPO Reno7 5G

ColorOS 12 - wydajnie, bezpiecznie, nowocześnie

Ekran główny i lista aplikacji

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7 5G

Moje gry / Gesty przy wyłączonym ekranie

W tym artykule skupimy się na najciekawszych funkcjach ColorOS 12, które miałem okazję sprawdzić testując OPPO Reno7 5G ColorOS 12 to przede wszystkim zwiększona wydajność. Nakładka działa jeszcze lepiej niż poprzednia jej wersja, pozwalając na sprawniejsze przełączanie się pomiędzy aplikacjami. Doskonale działa tryb dzielonego ekranu usprawniający wielozadaniowość, podobnie jak wspierający ją inteligentny pasek boczny ze skrótami do najczęściej używanych lub zdefiniowanych przez użytkownika apek oraz pływające okienka. Doceniłem go, chcąc szybko uruchomić pocztę Gmail czy nagrać ekran.Pasek boczny / Dzielony ekranColorOS 12 to również poprawione bezpieczeństwo. Szyfrowane aplikacje oraz ochrona płatności i danych osobowych wynoszą prywatność na nowy poziom. Interesującym novum jest bezpieczna klawiatura. Podczas wprowadzania poufnych informacji system automatycznie się na nią przełączy, aby zapobiec wyciekowi danych.Co ważne, Bezpieczna Klawiatura OPPO nie łączy się z siecią, nie wyświetla podpowiedzi, nie rejestruje danych i nie pozwala robić zrzutów ekranu, gdy jest aktywna.Jeżeli ze smartfona korzysta więcej niż jedna osoba, możliwym jest tworzenie kilku profili użytkowników (Klonowanie systemu), a także wydzielenie specjalnej. Osoby starsze mogą zechcieć skorzystać z przyjaznego w obsłudze. Klonowanie aplikacji daje możliwość stworzenia kopii aplikacji portali społecznościowych lub komunikatorów, na przykład Facebooka, Instagrama, Messengera, WhatsAppa, Telegrama i kilku innych.Funkcje specjalne / Dla dzieciColorOS od OPPO to oprogramowanie słynące z atrakcyjnego i dość specyficznego wyglądu. Kolorowy interfejs w najnowszej wersji systemu został zaktualizowany w taki sposób, aby treści były jeszcze bardziej czytelne. Widać to świetnie na przykładzie menu ustawień i aplikacji kontaktów. Przyciski w menu szybkiego dostępu stały się większe, przez co czytelniejsze. Łatwiej w nie trafić. ColorOS 12 prezentuje się tak, że bez problemu odnajdzie się w nim nawet nowy posiadacz smartfonu OPPO.Ciekawą cechą dla miłośników personalizacji swojego sprzętu jest funkcja znana z Androida 12 w postaci automatycznego dopasowywania kolorystyki motywu do zastosowanej tapety. Dzięki niej wygląd UI będzie spójny. Jeśli nie spodoba Ci się zaproponowana kolorystyka, w specjalnym menu możesz ręcznie przeciągnąć punkty na tapecie, z których pobrane mają zostać próbki koloru stanowiące podstawę dla kolorów w OS-ie.Nie zabrakło, którego funkcje da się dopasować do swoich upodobań w bardzo szerokim zakresie. Powiadomienia wyświetlane na wyłączonym ekranie pomagają wydłużyć czas działania na baterii.Jak widać na poniższym ekranie, na zawsze aktywnym ekranie można umieścić nawet własny szkic generowany automatycznie na podstawie wskazanego zdjęcia. Rewelacja!Funkcja gestów od teraz pozwoli wykonywać je także w powietrzu. Machając ręką nad telefonem użytkownik może odbierać lub odrzucać połączenia telefoniczne. Praktyczne? Polecam wypróbować w którymś ze sklepów i samemu się przekonać - to działa.Użytkownicy smartfonów OPPO z ColorOS 12 i komputerów z Windowsem docenią nowość w postaci. Dzięki funkcji smartfon zostanie połączony z komputerem w taki sposób, że przenoszenie plików pomiędzy urządzeniami, wyświetlanie powiadomień ze smartfonu na komputerze oraz kilka innych czynności stanie się znacznie prostsza.Podczas korzystania z ColorOS 12 zaintrygowała mnie jedna z nowych funkcji bezpieczeństwa.wykryje, że na ekran spogląda ktoś poza użytkownikiem urządzenia. W reakcji na taki stan rzeczy oprogramowanie uniemożliwi podejrzenie poufnych treści.Branża gier mobilnych rokrocznie generuje coraz większe dochody. Nic dziwnego. Na smartfony powstaje coraz więcej złożonych i wciągających gier, wskutek czego na urządzeniach tych gra coraz większa liczba osób. OPPO mając to na uwadze w swoim najnowszym ColorOS 12 przemyciła dwie interesujące technologie w ramach, które docenią gracze. Pierwsza z nich to(Szybkie uruchamianie), umożliwiająca działanie gier w tle. Dzięki niej zapomnisz o sytuacji, w której gra po zminimalizowaniu i próbie ponownego otwarcia uruchomi się od nowa. Druga to AI Frame Rate Stabilizer. Dzięki niej liczba klatek na sekundę zostanie zoptymalizowana w taki sposób, aby gracz zawsze cieszył się ich jak największą liczbą. Stanie się tak za sprawą inteligentnego monitoringu pracy procesora, układu graficznego oraz ich temperatur.Oczywiście drobnych usprawnień jest cała masa. Wśród nich znalazło się jeszcze łatwiejsze udostępnianie Wi-Fi, ulepszony tryb obsługi jedną ręką, lepsze automatyczne obracanie oraz przewijanie zrzutów ekranu. Bardzo ceniłem sobie menu optymalizacji baterii, dające rewelacyjny wgląd w to, jak można wydłużyć czas pracy swojego urządzenia na baterii poprzez wykonanie kilku prostych czynności.OPPO złożyło obietnicę minimum 3 lat aktualizacji bezpieczeństwa dla większości smartfonów. Niektóre modele będą je otrzymywały nawet przez 4 lata. Do końca 2022 roku ColorOS 12 trafi na łącznie 52 smartfony OPPO. Naprawdę, jest na co czekać.Jeżeli szukasz urządzenia ze spójnym i nowoczesnym interfejsem, warto sięgnąć po sprzęt od OPPO. Intuicyjne funkcje realnie zwiększają komfort użytkowania, a praktyczne dodatki sprawiają, że ColorOS 12 w wielu aspektach przeważa nad konkurencją.Kluczem do sukcesu jest oczywiście stabilność i wydajność systemu operacyjnego - tutaj również nie będziecie zawiedzeni.