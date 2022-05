Sklep Play zaoferuje lepszy wgląd w kompatybilność urządzeń z aplikacją

Zmiana powinna przypaść do gustu użytkownikom.

Sklep Play z przydatną nowością

Ta sekcja pokazuje, czy dana aplikacja działa na Twoich urządzeniach. Widoczne są tylko urządzenia powiązane z Twoim kontem Google, które były aktywne w ciągu ostatnich 30 dni.

Sklep Play wzbogacił się właśnie o nową sekcję zawierającą informacje o zgodności konkretnej aplikacji z urządzeniami powiązanymi z kontem Google. Funkcja ma na celu uproszczenie procesu sprawdzania kompatybilności naszego smartfonu czy telewizora z wybranymi usługami. Na jakiej dokładnie zasadzie będzie ona działać?Ostatnimi czasy Google dosyć regularnie wprowadza zmiany do swojego mobilnego sklepu z aplikacjami. Przecież dopiero co informowaliśmy Was o implementacji odświeżonego wyglądu do internetowej wersji Sklepu Play – mówimy tu o aktualizacji, na którą użytkownicy musieli czekać naprawdę długie lata. Teraz doczekaliśmy się kolejnych nowości – te także mogą przypaść do gustu konsumentom.Jeśli otworzycie Sklep Play na swoich telefonach z Androidem i przejdziecie do sekcji szczegółów na temat konkretnej aplikacji, to na samym dole powinniście zobaczyć zupełnie świeżą zakładkę. Została ona nazwanai raczej już po tym możecie się domyślać, co takiego ciekawego oferuje.Jak twierdzi Google:Na powyższych zrzutach ekranu możecie zauważyć, że najbardziej wyróżnionym urządzeniem jest oczywiście to, z którego aktualnie korzystamy. Potem pojawiają się inne smartfony, następnie urządzenia wearables z systemem Wear OS, a na samym końcu – sprzęty z Android/Google TV.Pojedyncza zakładka zawiera, niezbędnej ilości miejsca do zainstalowania usługi oraz wymaganego systemu operacyjnego. Znajdziemy też szczegóły odnośnie samej gry lub programu. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z naprawdę przejrzystą sekcją, która zawiera wszystkie najprzydatniejsze dane.Nowość jest też zgodna z ostatnią polityką Google. Koncern coraz bardziej skupia się na rozwoju tabletów czy urządzeń wearables. Opisana wyżej aktualizacja jest więc kolejnym krokiem giganta z Moutain View do uczynienia Sklepu Play dosyć scentralizowanym miejscem dla wszelkich sprzętów wyposażonych w oprogramowanie od Google.Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie nowej sekcji, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Powinna pojawić się ona u wszystkich konsumentów w przeciągu najbliższych kilku tygodni.Źródło: 9to5google