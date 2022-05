Math Master - matematyka nie gryzie (recenzja gry)

Świetnie wykonana gra logiczna.





Math Master – gra pełna zagadek matematycznych

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,59 zł-49,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nie oszukujmy się - wielu osobom matematyka kojarzy się przykrym obowiązkiem z czasów szkolnych. Szkoda, bo matematyka to uniwersalny język, który może służyć również jako forma rozrywki i treningu umysłu.Math Master to gra, która świetnie ilustruje poprzednie zdanie. Mamy tu do czynienia z minimalistycznym tytułem pełnym zagadek matematycznych. Naszym zadaniem jest wpisywanie wyniku działania lub zagadki związanej z ciągami liczb.Na rozwiązanie mamy nieograniczony czas (jest on jednak liczony do ustalenia naszej pozycji w rankingu). Możemy również skorzystać z podpowiedzi - wymagają obejrzenia reklamy. Zagadki nie są przesadnie trudne, ale pozwalają przyjemnie zmęczyć szare komórki. Co ciekawe, zadania są również dodawane przez graczy. Wystarczy wypełnić formularz i poczekać na akceptację.Wszystko to układa się w spójny i dobrze wykonany tytuł. Za 3 dolary możemy dodatkowo wykupić wersję premium, która znosi ograniczenia z podpowiedziami i pozwala na dostosowanie kilku dodatkowych parametrów.Minusy? Wprowadzanie wyniku mogłoby odbywać się za pomocą klawiatury systemowej zamiast wyświetlanych przycisków, ale to szczegół.Math Master to udana gra. Skutecznie potrafi odczarować królową nauk i sprawić, że zagadki matematyczne będą dla nas przyjemnością.