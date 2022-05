Dysk Google otrzymał funkcję, która powinna pojawić się lata temu

Mimo wszystko, użytkownicy powinni być z niej zadowoleni.

Dysk Google obsłuży skróty klawiszowe

Źródło: Google

Dysk Google wzbogacił się właśnie o opcję kopiowania, wklejania i wycinania plików za pomocą skrótów klawiszowych. Usługa była do tej pory pozbawiona tej podstawowej funkcjonalności, co zapewne nie raz irytowało aktywnych konsumentów. Jest jednak pewien haczyk – o czym dokładnie mowa?Google w ostatnim czasie dosyć dynamicznie rozwija swoje internetowe wersje aplikacji. Nie tak dawno doczekaliśmy się wprowadzenia odświeżonego wyglądu do Sklepu Play , a zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o świetnej nowości zaimplementowanej do Dokumentów . Mowa oczywiście o możliwości zaznaczania wielu fragmentów tekstu jednocześnie. Jak się okazuje, to nie koniec nowości dla osób korzystających z ekosystemu giganta z Moutain View.Dysk Google zaczął właśnie oferować. Dokładnie tak – usługa do tej pory nie umożliwiała dokonywania tego typu operacji. Oczywiście nie ma tu żadnej filozofii, wystarczy otworzyć stronę internetową wersję aplikacji i zaznaczyć plik lub folder. Wtedy należy użyć kombinacji np. CTRL + C (lub CMD jeśli korzystacie z Maców) i… gotowe. Informowanie o tego typu nowości brzmi nieco kuriozalnie w 2022 roku, lecz użytkownicy powinni być świadomi jej obecności. Haczykiem jest jednak to, że opcja zadziała wyłącznie w przeglądarce Chrome.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia koncernu:

Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ umożliwia kopiowanie jednego lub więcej plików i przenoszenie ich do nowych lokalizacji w usłudze Drive, a także na wielu kartach, przy mniejszej liczbie kliknięć. Ponadto podczas kopiowania pliku zostanie przechwycone łącze do pliku i jego tytuł, co pozwoli Ci łatwo wkleić je do dokumentu lub wiadomości e-mail. Ponadto można otwierać pliki lub foldery w nowej karcie, używając kombinacji klawiszy Ctrl + Enter, dzięki czemu można łatwo przeglądać wiele plików naraz, lub używać różnych kart, aby łatwiej organizować pliki między dwoma różnymi lokalizacjami folderów.

Jeśli nie widzicie jeszcze u siebie nowej funkcjonalności, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Google twierdzi, że obsługa skrótów pojawi się u wszystkich użytkowników

Źródło: Google