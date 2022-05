Dokumenty Google z ważną nowością, która znacznie ułatwi formatowanie

Zapewne sporo osób zacznie korzystać z tej funkcji.

Dokumenty Google ułatwią formatowanie długich tekstów

Dokumenty Google wzbogaciły się właśnie o dosyć interesującą funkcjonalność. Mowa tu o opcji zaznaczaniu wielu fragmentów tekstu jednocześnie. Pozwoli to nie tylko na oszczędzenie czasu, ale także na usprawnienie pracy związanej z prawidłowym formatowaniem dokumentu. Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z wprowadzeniem naprawdę przydatnego rozwiązania.Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że prosty i intuicyjny edytor tekstu to podstawa przy pisaniu. Dlatego tak ważne jest, by tego typu programy były regularnie rozwijane pod kątem komfortu użytkowania i dostosowywania dokumentów pod osobiste preferencje. Taka aktualizacja zawitała właśnie do usługi wprost od giganta z Moutain View. Jak będzie ona dokładnie działać?Jeśli na co dzień korzystacie z Dokumentów Google, to zapewne ucieszycie się na wieść o dodaniu opcji znanej chociażby z Microsoft Office. Chodzi rzecz jasna o. Teraz jeszcze łatwiej zastosujecie jednakowe formatowanie do np. kilku fragmentów oddzielonych od siebie nagłówkami. Problemu nie będzie stanowić też użycie kursywy dla pojedynczych słów za jednym zamachem. To świetna wiadomość!Okej, ale jak zaznaczyć kilka fragmentów jednocześnie? Wystarczy zaznaczyć pierwszy z nich i kliknąć Control (lub Command jeśli korzystacie z Maca). Trzymając przycisk możecie bez problemu zaznaczać kolejne wyrazy, zdania lub akapity. Jeśli już wybierzecie wszystko, co Was interesuje, toza pomocą opcji dostępnych z poziomu paska narzędzi.Oczywiście mówimy tu o funkcji, która na pierwszy rzut oka nie prezentuje się zbyt okazale i rewolucyjnie. Jeśli jednak ktoś ma do sformatowania długi tekst, to skorzystanie z opcji zaznaczania wielu jego fragmentów jednocześnie może okazać się zbawienne. Rozwiązanie to może znacznie ułatwić pracę, nawet w takich momentach jak wycinanie i przenoszenie całych akapitów w inne miejsce.Jeśli już otworzyliście Dokumenty Google i nie działa Wam opisana wyżej opcja, to spokojnie! Koncern informuje, że. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność funkcji.Źródło: Google