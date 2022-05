Nowe widżety w Windows 11. Microsoft podał datę

Widżety i potrzebne nowości

„Energetyzuje nas dotychczasowy feedback użytkowników na temat widżetów. Ludzie cieszą się szybkim dostępem do najważniejszych dla nich treści w sposób płynny i bez zakłócania ich przepływu.”

Kwestie bezpieczeństwa

Umówmy się, menu Widżety wprowadzone w Windows 11 nie jest zbyt użyteczne. Można za jego pomocą uzyskać wgląd w wiadomości ze świata, informacje pogodowe czy ruch uliczny w okolicy, ale to po prostu za mało. Informacje o bieżącej pogodzie i tak wyświetlane są na pasku zadań, a inne informacje czerpie się najczęściej po prostu z innych źródeł, głównie na smartfonie. Osobiście z tego menu nie korzystam. Zwyczajnie nie czuję ku temu potrzeby.Wygląda jednak na to, że Widżety w nadchodzących miesiącach staną się przynajmniej trochę bardziej użyteczne. Podczas tegorocznej konferencji Build Microsoft ujawnił bowiem, że system Windows 11 zacznie oferować wsparcie dla widżetów zewnętrznych deweloperów później w tym roku.Deweloperzy będą mogli tworzyć z myślą o Windows 11 widżety swoich aplikacji Win32 oraz aplikacji webowych (PWA). To ma odbywać się za pośrednictwem należącej do Microsoftu platformy Adaptive Cards., powiedział Panos Panay, CPO w Microsofcie do spraw systemu Windows i urządzeń.Cóż, mam wątpliwości czy użytkownicy faktycznie są zadowoleni z tego, co oferują Widżety w Windows 11. Ma to głównie związek z tym, że skumulowano je wszystkie w jednym menu, a możliwości ich personalizacji są minimalne. Z pewnością wiele osób wolałoby mieć możliwość przypięcia wybranych widżetów do pulpitu, tak jak chociażby w Windows 7, czy do menu Start.Na to, że Microsoft kiedyś zmieni formę widżetów w Windows 11 możemy teraz tylko liczyć. Dobrze, że firma pozwoli przynajmniej na instalację w menu Widżety widżetów innych niż te Microsoftu. Być może dzięki temu za pośrednictwem tego menu ujrzymy nasze wiadomości z WhatssAppa czy oś czasu z Twittera.Microsoft nie ujawnił jeszcze, jak będą działać aplikacje zewnętrznych deweloperów w Windows 11. Bardzo możliwe, że Microsoft będzie ściśle ich katalog kontrolował, w związku z bezpieczeństwem użytkowników. Dla przypomnienia, z widżetów zrezygnowano po Windows 7 dlatego, że zawierały ogromne luki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa.W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne wieści w sprawie widżetów zewnętrznych deweloperów. Ciekawe, kiedy będziemy mogli przetestować ich pierwsze widżety.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft