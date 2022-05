Chrome 102 zadebiutował. Co nowego w przeglądarce?

Organizowanie kart skrótami klawiszowymi

Kolejne usprawnienia dla aplikacji webowych

Informacje o odwiedzonym sklepie na Androdzie

Wczoraj, zgodnie ze swoim harmonogramem, Google udostępniło kolejną dużą aktualizację do przeglądarki Chrome. Co takiego wprowadza jej nowa wersja, wersja o numerze 102? Cóż, nowości jest całkiem sporo.Po pierwsze, za sprawą nowej aktualizacji Chrome pozwala od teraz na organizowanie kolejności kart w przeglądarce za pomocą prostych skrótów klawiszowych. Aby przesunąć aktywną kartę na komputerze z systemem Windows, wystarczy przytrzymać klawisze Ctrl + Shift i kliknąć w klawisz Page Up lub Page Down. Na komputerze z macOS należy zaś skorzystać ze skrótu Ctrl + Shift + Fn w parze z klawiszem strzałki w górę lub w dół.Google od dłuższego czasu pracuje nad tym, aby aplikacje webowe działały w Chrome jak najlepiej – aby jeszcze bardziej przypomniały aplikacje natywne. Kontynuację tych wysiłków widać w Chrome 102. To dlatego, że Chrome 102 pozwolił aplikacjom webowym na otwieranie niektórych typów plików.Chrome 102 zawiera też nowe API – Navigation AI, które ułatwia poruszanie się w aplikacjach webowych, a które było testowane od czasów Chrome 96. Przełączanie się między poszczególnymi sekcjami aplikacji PWA powinno być dzięki niemu znacznie szybsze i płynniejsze.W Google Chrome na Androidzie pojawiła się z kolei nowość, dostępu do której póki co nie mają wszyscy użytkownicy. Najwyraźniej Google ją jeszcze testuje. W ramach tej nowości po odwiedzeniu przez użytkownika sklepu internetowego, z którym jeszcze nie miał do czynienia, Google pyta go, czy chce zobaczyć recenzje tego sklepu. Nie zdziw się zatem, jeśli ujrzysz na swoim telefonie takie zapytanie.