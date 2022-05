Zupełnie nowy VPN w przeglądarce Opera. Ważna nowość

Nowy VPN Pro w przeglądarce Opera

"Zawsze skupialiśmy się na ochronie prywatności naszych użytkowników dzięki zaawansowanym wbudowanym funkcjom, których celem jest zapewnienie im bezpieczeństwa podczas surfowania po Internecie. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć tę ofertę o unikalną usługę, o którą prosili użytkownicy – ​​zarówno rozwiązania Free, jak i Pro VPN dostosowane do ich potrzeb. Teraz użytkownicy mogą łatwo wybrać to, co najbardziej im odpowiada i wygodnie surfować po internecie, wiedząc, że ich dane są solidnie chronione"

Pobierz Operę i sprawdź jej możliwości

Opera to chyba najpopularniejsza z przeglądarek internetowych oferujących darmowy VPN. Bezpłatny, nieograniczony VPN zintegrowano z Operą sześć lat temu. Teraz deweloperzy odpowiedzialni za to lubiane narzędzie rozszerzają swoją ofertę o usługę VPN Pro. W ramach comiesięcznie opłacanej subskrypcji internauci uzyskają dostęp do VPN-a dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz - na razie - w wydaniu deweloperskim Opery dla komputerów osobistych. Bezpieczeństwo i prywatność mają być gwarantowane nie tylko przeglądarce, ale też całemu urządzeniu.Nowa, płatna usługa VPN od Opera zapewnia prostą i łatwą w obsłudze ochronę online. Odbywa się ona bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji i tworzenia profili. Opera VPN Pro jest w pełni zintegrowana z przeglądarką, co czyni ją wyjątkową propozycją na rynku.- mówi Stefan Stjernelund, Product Manager Opera Android.Bezpłatny VPN tworzy prywatne i szyfrowane połączenie między urządzeniem a zdalnym serwerem VPN przy użyciu algorytmów szyfrowania. Ukrywa fizyczną lokalizację użytkownika, utrudniając jego śledzenie. To usługa no log - serwery VPN nie rejestrują i nie przechowują danych aktywności. Liczba lokalizacji i serwerów jest ograniczona, a ochrona działa tylko podczas przeglądania Internetu z poziomu Opery.Z VPN Pro działać może sześć urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Usługa to 3000 prywatnych serwerów w 30 wirtualnych lokalizacjach z całego świata. Przepustowość łącza jest nieograniczona, a internautom oferuje się dodatkowo specjalny tryb oszczędzania danych. VPN Pro działa na Androidzie 6.0 lub nowszym.Cena VPN Pro wynosi w wersji beta od 8,99 do 26,99 złotych miesięcznie, w zależności od czasu trwania subskrypcji. Każdy może skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego i 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.VPN Pro w bliżej nieokreślonej przyszłości trafi też do stabilnej wersji desktopowej przeglądarki internetowej Opera.