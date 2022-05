Natychmiast zaktualizuj Firefoxa. Sprawa jest pilna

Nie ma na co czekać.

Nie jedna, a dwie luki w Firefoxie

Firefox – jak zaktualizować?

Mozilla wydała właśnie nową wersję Firefoxa. Choć jego najświeższa aktualizacja nie należy do największych, ważne jest, abyś ją jak najszybciej pobrał. W przeciwnym razie będziesz narażony na ataki hakerskie. Aktualizacja ta łata bowiem aż dwie groźne luki związane z bezpieczeństwem użytkownika.O obecności obydwu luk Mozillę w ramach inicjatywy Zero Day firmy Trend Micro poinformował użytkownik Twittera Manfred Paul. Pierwsza, oznaczona jako CVE-2022-1802, jest podatnością typu „Prototype Pollution”, którą cyberprzestępcy mogą wykorzystać do nieautoryzowanego wykonania kodu JavaScript.Druga podatność została oznaczona jako CVE-2022-1529. Opisano ją z kolei jako „niezaufane dane wejściowe użyte w indeksowaniu obiektów JavaScript, prowadzące do Prototype Pollution”. Ta luka także zatem mogła być groźną bronią w rękach hakerów. Właściwie wciąż może być, na urządzeniach z niezaktualizowaną wersją Firefoxa.W związku z obecnością opisanych luk Mozilla rekomenduje, by natychmiast zaktualizować przeglądarkę Firefox do wersji 100.0.2, na wszystkich platformach. W jaki sposób to zrobić? To bardzo proste.