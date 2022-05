Google doprowadziło do zamknięcia lubianego projektu FairEmail

Smutna wiadomość.

FairEmail kończy działanie

"Te kilka euro, które otrzymuję w zamian za to, co jest oferowane i radość z tworzenia rzeczy, nie stanowią rekompensaty za tysiące pytań, na które odpowiadam co miesiąc, za nieuczciwe recenzje w Sklepie Play i za stres związany z niejasnymi wymaganiami Google"

Niektórzy czytelnicy serwisu Instalki.pl z pewnością kojarzą aplikację FairEmail . Program umożliwiał bezpieczne i wygodne korzystanie z wielu kont mailowych. Za jej pomocą dało się szybko synchronizować wiadomości, przechowywać je offline, szyfrować oraz po prostu agregować w jednym miejscu maile z różnych skrzynek. Z przykrością informujemy, że projekt ten właśnie anulowano. Powody są trzy, a głównym jest Google.Marcel Bokhorst, twórca aplikacji FairEmail, ogłosił wczoraj podjęcie smutnej dla wielu decyzji na łamach forum XDA Developers. Bokhorst wycofał wszystkie swoje aplikacje ze sklepu Google Play i ogłosił, że przestaje je wspierać i utrzymywać. Podał trzy powody takiego postępowania: Google, użytkownicy oraz... jego własna osoba.- napisał sfrustrowany deweloper.