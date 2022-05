5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #288]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

UpNote

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 4,49 zł-134,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy nowoczesny i wieloplatformowy notatnik, aplikację do zarządzania baterią w smartfonie, a także prosty w obsłudze czytnik ebooków. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z kosmicznym tytułem zręcznościowym oraz kolorową grą relaksacyjną.

Battery Guru

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 4,49 zł-92,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Nowoczesny i dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach notatnik. Aplikacja wyróżnia się lekkim interfejsem, który ułatwia skupienie podczas pisania. Zapiski możemy porządkować w wirtualnych notatnikach, oznaczać tagami do szybkiego wyszukiwania itp. Nie zabrakło możliwości dodawania zdjęć do notatek czy tworzenia listy zadań do wykonania.Naszymi notatkami łatwo podzielimy się ze znajomymi za pomocą automatycznie generowanych linków.

AlReader

Cena: 0 zł / Android: 2.3 i nowsze

Rozbudowana aplikacja do zarządzania baterią w smartfonie. Składa się z kilku modułów i pozwala na przeglądanie szczegółowych statystyk na temat ładowania i rozładowywania, sprawdzanie aktualnej kondycji baterii czy kontrolowanie temperatury.Dodatkowym atutem są liczne podpowiedzi na temat prawidłowego korzystania ze smartfona oraz funkcja przypominania o przekroczeniu istotnych progów naładowania.

2 Minutes in Space

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,49 zł-449,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Łatwy w obsłudze czytniki ebooków. Obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty plików tekstowych (epub, mobi, rtf, doc, odt itp.). Sporym atutem aplikacji są bogate możliwości konfiguracyjne - wygląd tekstu i tła czy zachowanie podczas przewijania szybko dostosujemy do własnych potrzeb. Pliki możemy wczytywać bezpośrednio z pamięci smartfona lub za pomocą bibliotek internetowych.Wśród licznych narzędzi warto również wspomnieć o automatycznym przewijaniu czy funkcji czytania na głos (TTS).

Love is… in small things

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 24,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Minimalistyczny tytuł zręcznościowy. Sterujemy statkiem kosmicznym, unikamy kolizji z asteroidami czy księżycami i staramy się uciec przed nadlatującymi pociskami. W miarę postępów mamy możliwość odblokowania kolejnych statków - każdy różni się szybkością i zwrotnością, a także dostępnym uzbrojeniem.W trakcie lotu zdobywamy amunicję, tarcze ochronne i dodatkowe wirtualne środki potrzebne do powiększania floty.

Kolorowa i nieco tajemnicza gra o typowo relaksacyjnym charakterze. Naszym zadaniem jest odnajdywanie ukrytych elementów na obrazku (kształty, cyfry, litery). Każde trafienie wypełnia fragment rysunku kolorem. Po ukończeniu poziomu możemy zapisać gotowe obrazy jako tapetę - mają one artystyczny charakter i są starannie wykonane.Przy okazji śledzimy losy dwójki bohaterów. Całości dopełnia przyjemna oprawa dźwiękowa.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!