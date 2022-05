Influent - (niezbyt) zabawna nauka języków (recenzja gry)

Pomysł ciekawy, ale wymaga poprawek.





Influent – nauka słówek w formie gry

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 20,99 zł za element / Android: 10 i nowsze

Serwisów, aplikacji i gier do nauki języków obcych na rynku jest całe mnóstwo. Coraz więcej produkcji kieruje się w stronę rozrywkową - nic dziwnego, w końcu nauka przez zabawę sprawdza się nie tylko w przypadku dzieci. Stworzenie porządnej gry edukacyjnej nie jest oczywiście łatwe.Influent jest tego najlepszym przykładem. Mamy tu do czynienia z trójwymiarową grą językową. Poruszamy się po mieszkaniu i poznajemy słownictwo w wybranym języku. Praktycznie każdy przedmiot jest interaktywny - po jego dotknięciu wyświetlona zostanie nazwa i tłumaczenie.Idea jest zatem prosta. Poznajemy słowa od razu w kontekście. Po wypełnieniu listy wyrazów możemy wykonać test polegający na odnajdywaniu zadanych słów. Włoski, francuski i koreański dostępne są za darmo, każdy dodatkowy język kosztuje nieco ponad 20 zł.Tyle teorii, jak gra prezentuje się w praktyce? W dużym skrócie - wymaga wielu poprawek. Oprawa graficzna pozostawia wiele do życzenia, a sposób poruszania się i sterowanie są bardzo męczące. Właściwie uniemożliwia to swobodną naukę. Lista słówek obejmująca jedynie rzeczowniki związane z mieszkaniem nie uzasadnia wydatku na dodatkowe języki.Influent to przykład całkiem ciekawego pomysłu, który okazał się zbyt trudny w realizacji. Szczerze mówiąc, ewentualne aktualizacje nie przyniosą tu raczej przełomu. Szkoda.