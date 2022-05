Powstał darmowy benchmark Unreal Engine 5. Zobacz, czy Twój PC daje radę

Twój komputer kontra Unreal Engine 5

Ezbench - wymagania

Niedawno Unreal Engine 5 został oficjalnie udostępniony, po dwóch latach oczekiwań. Powstają już nawet pierwsze bazujące na nim gry. Mogliśmy zobaczyć też rzecz jasna liczne dema, które zostały w nim stworzone, takie jak Matrix Awakens . Dema te pokazują, że nowy silnik od Epic Games oferuje naprawdę ogromne możliwości.Jako że Unreal Engine 5 posuwa grafikę gier mocno do przodu, zapewne zastanawiasz się, jak wykorzystujące go gry będą działać na Twoim komputerze. Teraz możesz to sprawdzić, dzięki darmowemu benchmarkowi, który został udostępniony w platformie Steam Wspomniany benchmark to Ezbench. Ezbench to narzędzie zaprojektowane, by położyć Twój komputer na kolana poprzez przetestowanie go w parze z technologiami nowej generacji wykorzystywanymi w Unreal Engine 5 – teksturami 8K, assetami o kinowej jakości oraz raytracingiem. Nie pokazuje on jednak jeszcze pełni możliwości silnika.Obecna wersja EzBench przedstawia wyreżyserowaną podróż przez wyspę niczym ze świata fantasy. W przyszłości twórcy benchmarku zamierzają dodać do niego fotorealistyczne sceny, które sprawią, że program będzie nie tylko testem możliwości komputerów, ale również demonstratorem jakości oferowanej przez Unreal Engine 5.Deweloperzy benchmarku rekomendują, by uruchomić go na komputerze zawierającym co najmniej GTX 1080 (z co najmniej 8 GB VRAMu), procesor Intel 7. generacji (lub ich odpowiedniki) i 16GB RAMu. Aby Ezbench odpalić z raytracingiem potrzebna będzie już jednak karta graficzna z serii RTX 20 lub Radeon RX 6000.Warto wspomnieć, że ze względu na jakość tekstur zawartych w benchmarku waży on aż 19,5 GB. Jego pobieranie będzie zatem trwało dłużej niż pobieranie innych benchmarków.