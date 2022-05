Windows 11 Build 25120 z nowością, która podzieli użytkowników

Nowy pasek wyszukiwania w Windows 11

W kanale deweloperskim programu Windows Insider zagościła nowa kompilacja systemu Windows 11. Podobnie jak większość wydawanych tam poprawek nie zawiera może rewolucyjnych zmian, ale zwraca uwagę interesującą nowością. Wygląda na to, że Microsoft eksperymentuje nad tym, jak nakłonić użytkowników swojego systemu do częstszego sięgania po pasek wyszukiwania. Pomysłem na to okazało się jego gruntowne przeprojektowanie.Windows 11 Build 25120 to na pierwszy rzut oka kompilacja jakich wiele w kanale deweloperskim. Zawiera typowe poprawki błędów i niemal niezauważalne usprawnienia jakościowe, ale poza tym oferuje też nową funkcję wyszukiwania Bing bezpośrednio z poziomu pulpitu.Każdy z Was kojarzy zapewne widżet Google na smartfonach z Androidem. W zależności od rozmiaru przedstawia on samą literę G, będącą skrótem do wyszukiwarki, ikonę mikrofonu lub - w największym rozmiarze - pole wyszukiwania. Najwyraźniej to właśnie było inspiracją dla programistów Microsoftu, którzy postanowili widżet wyszukiwania umieścić na pulpicie. O w ten sposób: