Kliknij tutaj, aby ocalić swoje darmowe konto Google GSuite

Co to jest Google GSuite?

Google zlitowało się nad wiernymi użytkownikami GSuite

"W przypadku osób i rodzin korzystających z konta w celach niekomercyjnych możliwe jest dalsze korzystanie z wycofanej, bezpłatnej wersji G Suite i rezygnacja z przejścia na Google Workspace. Aby to zrobić, kliknij tutaj (wymaga konta superadministratora) lub otwórz konsolę administracyjną Google."

W styczniu tego roku Google ogłosiło koniec darmowych kont Google G Suite . Spotkało się to z głosami oburzenia osób, które od lat korzystały z bezpłatnej do tej pory usługi. Wszyscy subskrybenci od 1 maja 2022 roku mieli przejść na płatną subskrypcję Google Workspace, a jeśli by tego nie zrobili do 1 lipca 2022 roku, ich konta mają zostać zawieszone na 60 dni do czasu opłacenia abonamentu. Jeżeli chcecie uniknąć problemów i opłat, czytajcie dalej.Google GSuite to konto Google, które umożliwia użytkownikowi korzystanie z adresu e-mail kończącego się niestandardową nazwą domeny, zamiast @gmail.com. Dziś usługa ta jest płatna i kierowana wyłącznie do firm. Sytuacja nie zawsze tak wyglądała - w latach 2006–2012 konta Google w domenie niestandardowej były bezpłatne, a nawet oferowane rodzinom jako ciekawy sposób na "rodzinnej" tożsamości Google w Internecie.Google w końcu wprowadziło rozwiązanie dla osób z kontami Google GSuite założonymi w 2012 roku lub wcześniej. Po początkowej groźbie zamknięcia darmowych kont GSuite, firma postanowiła się z niej wycofać. Istnieje oczywiście drobny haczyk. O ile tylko użytkownicy przejdą przez niepotrzebnie skomplikowaną procedurę, Google pozwoli na dalsze funkcjonowanie ich kont. Ba, pozwoli nawet zachować dotychczasowy adres e-mail.Na zaktualizowanej stronie pomocy czytamy: