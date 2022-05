Pięć powodów dla których warto wybrać VPN z antywirusem

Surfshark VPN to jedna z najpopularniejszych usług tego typu na świecie, której możliwości sprawdzamy cyklicznie co rok. Do tej pory istniało naprawdę wiele dobrych argumentów za tym, aby zwrócić na nią uwagę, a teraz internauci otrzymali kolejny. Z VPN od Surfshark dostarczana jest nowa, zintegrowana funkcja antywirusa. Istnieje kilka świetnych powodów, dla których powinniście się nią zainteresować.

1. Antywirus Surfshark podnosi poziom Twojego bezpieczeństwa

Jest dostępny dla wszystkich osób, które zakupiły pakiet

i korzystają z urządzeń z systemem Windows 10 lub nowszym, macOS oraz Android.

2. Wystarczy Ci jedno konto, aby chronić wszystkich domowników

3. Surfshark obiecuje wysoką skuteczność skanowania

4. Antywirus, który zwiększa prywatność w sieci

5. Ceny Surfshark One nie są wygórowane

Głównym celem programu antywirusowego zintegrowanego z Surfshark VPN jest jeszcze mocniejsze zwiększenie prywatności i poziomu bezpieczeństwa poprzez skanowanie wszystkich plików i folderów na komputerze użytkownika. Mowa tu o plikach wykonywalnych, dokumentach i innych typach plików, które mogą być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.W ramach jednego abonamentu Surfshark VPN możesz korzystać na nieograniczonej liczbie urządzeń. Ponadto, dzięki antywirusowi Surfshark możesz skanować jednocześnieOprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu, więc stosowanie go okaże się błahostką dla absolutnie każdego, bez względu na stopień obeznania z komputerami.Baza danych z wirusami aktualizowana jest codziennie, co ma pomóc chronić urządzenia użytkowników przed absolutnie wszystkimi, nawet najnowszymi zagrożeniami. Producent zapewnia o bardzo wysokiej skuteczności w zakresie wykrywania malware. Skanowanie można zaplanować i zautomatyzować w taki sposób, aby uruchamiało się o takich godzinach, by nie przeszkadzać w realizowaniu codziennych obowiązków. Antywirus Surfshark chroni przed trojanami, backdoorami, robalami oraz popularnymi wirusami w makrach.Z VPN korzystają osoby, którym zależy na najwyższym stopniu prywatności w trakcie przeglądania zasobów sieci. Nic dziwnego, że oprogramowanie antywirusowe zintegrowane z Surfshark VPN ma zwiększać poziom poufności surfowania po Internecie.Według deklaracji producenta oprogramowanie to czyni sieć wolną od reklam oraz trackerów, oznaczając skutecznie strony z malware lub phishingowe. Co więcej, powstrzymuje trackery, reklamy i boty przed śledzeniem tego, co robisz w sieci. Wreszcie, ukrywa Twój adres IP i powiadamia użytkownika, gdy jego e-mail, hasło, dowód osobisty lub informacje bankowe pojawiły się w którymś z wycieków.Pakiet Surfshark One, w ramach którego dostępny jest opisywany antywirus jest niewiele droższy od narzędzia Surfshark VPN. W przypadku subskrypcji 24-miesięcznej Surfshark One kosztuje 17,78 złotych za każdy miesiąc, podczas gdy wariant podstawowy, bez antywirusa, to wydatek rzędu 16,49 złotych za każdy miesiąc Płacąc zaledwie nieco ponad złotówkę więcej miesięcznie skorzystasz nie tylko z VPN i antywirusa, ale też arcypraktycznych powiadomień o wyciekach Twoich danych oraz staniesz się anonimowy dla wyszukiwarek internetowych.Decydując się na Surfshark Antivirus możecie też zrezygnować z opłacania dotychczasowej licencji na oprogramowanie zabezpieczające, a to dodatkowa oszczędność.Jak kupić pakiet Surfshark One? Wystarczy przejść pod ten adres i wybrać odpowiedni dla siebie plan taryfowy.