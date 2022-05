Spotify wprowadza NFT. Użytkownicy są zdenerwowani

Nie takich nowości na platformie się spodziewano.

Spotify wchodzi na rynek NFT

Spotify przeprowadza test, w którym pomoże małej grupie artystów promować ich istniejące oferty NFT poprzez ich profile artystyczne. Rutynowo przeprowadzamy szereg testów w celu poprawy doświadczeń artystów i fanów. Niektóre z tych testów torują drogę do szerszego doświadczenia, a inne służą jedynie jako ważna nauka.

Spotify udostępniło niektórym artystom możliwość promowania NFT na swoich profilach. Reakcja społeczności na zapowiedzianą nowość jest skrajnie negatywna – część użytkowników otwarcie wyraziła swoje niezadowolenie i zapowiedziała rezygnację z subskrypcji. Dostęp do funkcji ma obecnie niewielka grupa twórców w Stanach Zjednoczonych.Niewymienialne tokeny to temat niezwykle kontrowersyjny, lecz niezbyt medialny w ostatnim czasie. Doczekaliśmy się bowiem informacji, że, co rzecz jasna nie jest zbyt dobrą wiadomością dla wszystkich tych osób, które w tę technologię zainwestowali. Poza tym na scenę blockchain wkroczyła firma Meta . To samo planuje uczynić Spotify. O co dokładnie chodzi?Redakcja portalu Music Ally poinformowała o rozpoczęciu testów kontrowersyjnej funkcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Część użytkowników korzystających z aplikacji Spotify na Androida może już przeglądać galerie NFT promowane przez niektórych artystów (chociażby Steve Aoki i The Wombats). Kliknięcie w wybraną treść przenosi konsumentów na specjalną stronę, gdzie mogą dokonać zakupu wirtualnego tokenu.Rzecznik prasowy Spotify potwierdził plany implementacji nowości:Mało kto zaczął krzyczeć z radości po tym ogłoszeniu.Oliwy do ognia dolała ostatnia ankieta wysłana przez deweloperów – użytkownicy mogli za jej pomocą wyrazić swoje zainteresowanie rynkiem blockchain. To także zostało skrytykowane, ponieważ subskrybenci oczekują wprowadzenia użytecznych i oczekiwanych od dawna funkcjonalności.Spotify oczywiście nie będzie czerpać zysków ze sprzedaży NFT na swojej platformie – jedynie pozwoli artystom na promowanie własnych galerii wykorzystując samą platformę. Publiczne wdrożenie funkcji zapewne będzie zależeć od jej popularności w fazie testów. Jeśli mało kto zdecyduje się na zakup tokenów, to raczej Spotify nie zdecyduje się na rozszerzenie zasięgu nowości. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Music Ally